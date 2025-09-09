Una parada en McDonald's confirmaría la culpa de madre acusada por la muerte de su bebé: así ocurrieron los hechos

Suscríbete a nuestros canales

La investigación sobre el caso de Vanessa Esquivel, una madre de 27 años quien enfrenta cargos por el presunto asesinato de su bebé, dio un giro inesperado, luego de que la revisión de cámaras de seguridad revelara que la mujer realizó una parada en un restaurante McDonald’s, antes de llevar a su hijo al hospital para que recibiera atención.

La mujer fue acusada de poner en riesgo la vida de su hijo, el pasado 16 de agosto, en Frisco, Texas, luego de que la mujer dejara al bebé dentro de un auto durante dos horas.

En medio de la investigación, la mujer dio una versión a los detectives, la cual se desmoronó luego de que las pruebas obtenidas mostraran una cronología distinta del caso.

Abandonó a su hijo dentro de su auto por dos horas

En una primera instancia, la mujer dijo que había conducido su vehículo todo el día, con el pequeño dentro de la camioneta y que el aire acondicionado no funcionaba.

Los médicos que atendieron al pequeño se alarmaron al revisarlo, pues presentaba una temperatura corporal de más de 106 grados Fahrenheit, es decir, unos 41 Celsius, publicó Univisión.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, no pudieron salvarle la vida al infante, que había llegado sin vida al hospital.

Las cámaras de seguridad mostraron el momento cuando el auto de Vanessa estaba en el estacionamiento de su trabajo en un salón de SPA, a la 1:45 de la tarde.

Durante dos horas y quince minutos, atendió a dos clientas en su turno, mientras su bebé permanecía encerrado dentro del vehículo, sin aire acondicionado y bajo una temperatura exterior de 95 grados Fahrenheit.

Paró en McDonald's antes de llevar al infante al hospital

De acuerdo con los detectives, después de salir del trabajo, la camioneta de Vanessa fue vista en un restaurante McDonald’s al norte de Dallas.

Finalmente, cerca de las 5:00 de la tarde, la mujer llegó al hospital para pedir atención para su hijo. Pero ya era demasiado tarde.

Los detectives afirmaron que poseen grabaciones de las llamadas de Vanessa, en las cuales la mujer dijo a una compañera de trabajo que su bebé murió y que estaba "entre la espada y la pared", debido a que no tenía quién cuidara al niño mientras trabajaba.

Anteriormente, detectives de la Policía de Frisco indicaron que “existían motivos fundados para considerar que Esquivel había cometido un homicidio, ya que al dejar intencionadamente al niño en el coche le causó lesiones y lo puso en peligro, lo que constituye un delito grave”.

La mujer fue detenida el 20 de agosto en la ciudad de Dallas y trasladada hasta la cárcel del Condado Collin.

Esquivel enfrenta el cargo de poner en riesgo a un menor y provocarle la muerte. Se fijó una fianza de 250 mil dólares. Además, podría enfrentar una pena de cinco años de prisión.

