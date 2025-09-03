¿Accidente o negligencia? Madre enfrenta cargos de asesinato por dejar a su bebé dentro de un auto

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 27 años de edad enfrenta cargos por poner en riesgo a un menor de edad y provocar su muerte, como responsable por el fallecimiento de su bebé al cual dejó encerrado dentro de su vehículo por dos horas.

La acusada quedó identificada como Vanessa Esquivel. De acuerdo con los reportes del caso, la madre llevaba en su auto a su bebé, cuando se dirigía hacia su trabajo.

Por dos horas, el bebé quedó solo dentro del auto, sin aire acondicionado. Ese día, el pasado sábado 16 de agosto, las temperaturas superaban los 95 grados, publicó Univisión.

El bebé ingresó inconsciente al Medical City Plano, de Texas, per los médicos no pudieron salvarle la vida.

Tras conocer la situación, la Policía de Frisco inició una investigación por presunto homicidio contra Vanessa Esquivel.

“Los detectives de Frisco creyeron que existían motivos fundados para considerar que Esquivel había cometido un homicidio, ya que al dejar intencionadamente al niño en el coche le causó lesiones y lo puso en peligro, lo que constituye un delito grave”, publicó el organismo.

Sin embargo, no se detallaron cuáles son las pistas que indicarían que la madre lo hizo intencionalmente.

La madre enfrenta una pena de cinco años de prisión

La mujer fue detenida el 20 de agosto en la ciudad de Dallas. Luego fue trasladada hasta la cárcel del Condado Collin.

La mujer enfrenta el cargo de poner en riesgo a un menor y provocarle la muerte. Se fijó una fianza de 250 mil dólares. Además, podría enfrentar una pena de cinco años de prisión.

Al respecto, la psicóloga Ana Marcela Rodríguez explicó a Univisión que, entre los motivos por los que la madre olvidó a su pequeño en el auto estaría un posible cuadro depresivo.

La experta señaló que Esquivel podría padecer una depresión severa postparto o psicosis postparto, hipótesis que podrían ser válidas en caso de que se confirme que sí dejó a su bebé intencionalmente.

Por su parte, el médico Juan Vergara indicó que dejar aun niño dentro de un automóvil puede desencadenar una situación mortal. “Los niños son más vulnerables al calor, solo en cuestión de segundos la temperatura dentro de un auto puede provocar una tragedia, ni siquiera decir: ‘Voy cinco minutos a la tienda y dejo a mi hijo’ debería ser una opción”.

Los síntomas de malestar de un niño encerrado en un auto y que podrían ponerlo en riesgo son:

Irritabilidad

Sudoración

Aumento en su temperatura corporal

Cambios en su respiración

Adormecimiento

Debilidad.

Alerta por casos de abandono de niños dentro de vehículos

Los casos de niños fallecidos tras ser abandonado dentro de vehículos se presentan con frecuencia en diferentes localidades de Texas. A pocos días del caso de Vanessa Esquivel, otra bebé de un año murió tras ser olvidada por sus padres dentro de un automóvil.

El hecho se registró el pasado 28 de agosto en la ciudad de San Antonio. La víctima fue identificada por el médico forense como Ari’yanna Sanora Combs, de 1 año de edad, quien estuvo encerrada en el carro por más de dos horas.

Los padres, identificados como Shavetta Leandra Combs, de 25 años, y Aaron Michael Combs, de 23, quedaron bajo arresto.

Shavetta Leandra Combs fue quien llamó al 911 para reportar que su hija no respiraba. Cuando los socorristas llegaron, aplicaron primeros auxilios a la bebé, pero esta no reaccionó y fue declarada sin vida.

Combs dijo a la Policía que ella y su esposo habían llevado a la bebé con ellos a recoger a sus otros dos hijos a la escuela, pero olvidaron a la bebé en el auto cuando regresaron a casa.

Detectives determinaron que la bebé permaneció en el auto durante más de dos horas bajo temperaturas de más de 100 grados F.

Miles de niños mueren al quedar encerrados en vehículos

Al menos 1.136 niños murieron al permanecer dentro de vehículos y con altas temperaturas en Estados Unidos desde el año 1990; mientras que otros 7.500 sobrevivieron con lesiones de diferente tipo y gravedad, según datos recopilados por la agencia Kids and Car Safety.

En muchos estados de ese país, es ilegal dejar a los niños sin supervisión en un vehículo.

Aproximadamente el 88% de los niños que mueren en autos calientes tienen tres años o menos, y la mayoría (55%) fueron abandonados sin saberlo por un padre o cuidador.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube