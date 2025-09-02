México: revelan detalles del brutal asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer y su familia

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades mexicanas revelaron detalles sobre el hallazgo de los cuerpos de la influencer mexicana Esmeralda Ferrer Garibay, junto a su esposo y sus dos hijos pequeños, ocurrido el pasado 22 de agosto en una camioneta abandonada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, Jalisco, México,

De acuerdo a las investigaciones, se confirmó que los cuerpos de la familia fueron encontrados envueltos en bolsas de plástico dentro de una camioneta Ford Ranger gris.

Según el fiscal de Investigación Especializada, Alfonso Gutiérrez Santillán, los cadáveres presentaban impactos de bala.

Las investigaciones apuntan a que la influencer de 32 años, no era el objetivo del ataque, sino su esposo.

Líneas de investigación

Las líneas de investigación se concentran en las actividades comerciales de su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción agrícola.

Los investigadores sospechan que el crimen estaría relacionado con posibles vínculos del empresario con el crimen organizado.

Tres trabajadores de un taller mecánico, donde fue hallada la camioneta, fueron detenidos y posteriormente liberados por falta de pruebas.

¿Quién era Esmeralda Ferrer?

Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, comenzó a publicar en TikTok en 2020. Inició con videos cómicos y luego amplió a estilo de vida y viajes.

La noticia causó conmoción entre seguidores y amigos de la creadora de contenido, quien en su perfil de TikTok contaba con más de 43 mil seguidores.

Su última publicación, del 7 de agosto, suma más de 2.7 millones de visualizaciones y hoy es un espacio digital de homenajes y despedidas.

¿Qué ocurrió?

El 22 de agosto de 2024, ella, su esposo y sus dos hijos (de 13 y 7 años) fueron hallados muertos dentro de una camioneta en la colonia San Andrés, Guadalajara.

Los cuatro estaban envueltos en bolsas de plástico dentro de una Ford Ranger gris con impactos de bala.

Se presume que Esmeralda no era el blanco principal, sino su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años. Él se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate.

De acuerdo con reportes de la prensa local, las autoridades investigan si existe un vínculo entre la actividad empresarial del esposo de la influencer, con el crimen.

Según la prensa local, Gil Licea, era un empresario de la venta de vehículos y productor de jitomate.

La familia era originaria del estado de Michoacán, de donde habían llegado hace poco a Jalisco.

Influencers, blanco del crimen en México

El asesinato de Ferrer se suma a una serie de crímenes contra 'influencers' en México. El caso que más atención atrajo fue el asesinato en mayo de Valeria Márquez, la 'influencer' de 23 años que murió a tiros durante una transmisión en vivo en TikTok.

La mujer fue asesinada dentro de un negocio que era de su propiedad en una lujosa zona de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara. Según investigaciones, fue aparentemente baleada por un sicario y había expresado temor por su vida antes de ser baleada.

En un informe en el que anunció sanciones en contra de empresarios e individuos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento del Tesoro estadounidense ligó a un líder criminal del cartel con el asesinato de la joven.

En su reporte, el Tesoro dijo que el hombre, identificado como Ricardo ‘N’, alias ‘El Doble R”, habría estado detrás del asesinato de la joven. No ha habido confirmación de las autoridades mexicanas sobre ese presunto vínculo.

Además del asesinato de Márquez, en semanas recientes también han sido reportados otros casos en distintas entidades. A mediados de agosto fue asesinado el 'influencer' Camilo Ochoa, cuyo nombre había aparecido en papeletas lanzadas en Culiacán, Sinaloa, vinculándolo a ‘Los Chapitos’, una facción del Cartel de Sinaloa.

