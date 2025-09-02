Alerta por tiroteos en escuelas de EEUU: padres toman medidas extremas para proteger a sus hijos

Suscríbete a nuestros canales

Ante la crisis por el aumento de tiroteos en escuelas de Estados Unidos, padres de familia han optado por tomar medidas extremas para proteger la integridad de sus hijos.

Recientemente se viralizó en las redes sociales y plataformas digitales el caso de Hillary McAfee, una madre preocupada quien publicó un video en el cual reveló que envía a sus dos hijos a la escuela equipados con chalecos antibalas dentro de sus mochilas.

En el video que publicó la madre estadounidense en la red social TikTok, la mujer muestra como coloca los chalecos antibalas dentro de las mochilas de sus niños, como precaución ante la posible situación de que se presente una balacera en su institución escolar.

De igual manera, McAfee recomendó a otros padres de familia aplicar este tipo métodos de precaución, con la finalidad de evitar tragedias.

La situación de McAfee no representa un caso aislado, debido a que son muchos los padres y madres de familia que han comprado este tipo de escudos para proteger a sus hijos.

Cifra de tiroteos registrados en escuelas de EEUU en 2025

De acuerdo con una publicación de El Mañana, estudios revelaron que las armas de fuego representan la principal causa de muerte en niños y adolescentes en los Estados Unidos.

El medio publicó que, en lo que va de 2025, se han registrado 44 tiroteos escolares en territorio estadounidense.

Sin embargo, otras organizaciones estadounidenses, como el Fondo de Apoyo a la Seguridad con las Armas de Everytown, indicaron que en lo que va de año se registraron cerca de 91 incidentes relacionados con armas de fuego en territorios escolares.

Según la publicación actualizada para el 27 de agosto de este mismo año, los tiroteos dejaron al menos 31 fallecidos y 86 heridos en todo el territorio de Estados Unidos.

Desde el año 2024, ante el creciente número de tiroteos en las escuelas, las instituciones y los padres comenzaron a tomar la seguridad en sus propias manos.

La violencia armada ha hecho que la vida cotidiana, dentro y fuera de las aulas, sufriera un cambio drástico, por lo que cada vez se dedican más tiempo y recursos a la precaución de tiroteos.

Algunos distritos escolares han invertido sus recursos en medidas de seguridad adicionales, como ventanas de emergencia de fácil salida, algunos padres adquieren mochilas antibalas.

Tiroteo en escuela católica de Minneapolis

El hecho más reciente de violencia armada en una escuela se registró en Minneapolis, luego de que una joven armada se presentara en una institución católica y disparara contra los presentes.

Dos niños de 8 y 10 años murieron, mientras que otras 17 personas resultaron heridas, tras el incidente que se registró el pasado miércoles, 27 de agosto.

La policía de Minneapolis detalló que el ataque ocurrió durante la misa matutina en la escuela de la Anunciación, publicó la cadena BBC.

Los menores de edad estaban sentados en los bancos de la iglesia durante un servicio religioso cuando fueron alcanzados por las balas.

"Los niños estaban rezando", declaró el alcalde de la entidad Jacob Frey, durante una conferencia de prensa.

Brian O'Hara, jefe de la policía de Minneapolis, dijo que la atacante, quien quedó identificada como Robin Westman, estaba armada con un rifle, una escopeta y una pistola.

Aún se desconocen los motivos por los que la mujer disparó a través de las ventanas de la iglesia antes de suicidarse.

