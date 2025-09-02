Cuatro adolescentes detenidos por la muerte de joven madre en Barinas: así asesinaron a Leidy Escalona

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) avanzan con las investigaciones sobre el asesinato de la joven madre Leidy Escalona Romero, cuyo cuerpo se localizó en una mina de grava en el municipio Pedraza, estado Barinas.

El cuerpo de la víctima, quien era hija de la jefa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) del sector Las Casitas y madre de tres hijos, se localizó el pasado 25 de agosto.

Los restos de Escalona Romero estaban en un saque de material granular, ubicado en el sector La Quinta del río Canagua.

Cuatro detenidos por el asesinato de Leidy Escalona

Ahora, a nueve días del lamentable hallazgo, funcionarios de la Delegación Municipal Socopó de la policía científica detuvieron a cuatro jóvenes, presuntamente menores de edad, quienes estarían involucrados en el crimen de la joven, quien residía en el barrio Vista Hermosa de la parroquia Ciudad Bolivia.

De acuerdo con la información extraoficial del caso, publicada por El Diario de Los Llanos, los presuntos responsables del crimen resultaron detenidos luego de una amplia investigación realizada por los agentes del cuerpo detectivesco.

El Cicpc realizó averiguaciones en el sector Las Melinas de la parroquia Ciudad Bolivia, donde se practicaron varios allanamientos, indicó el medio local.

Tras la captura de los supuestos homicidas, fuentes cercanas al caso detallaron que el crimen habría ocurrido durante el robo de la motocicleta de la víctima, quien se habría resistido al atraco. Sin embargo, eta hipótesis no ha sido confirmada.

Así asesinaron a la joven madre en Barinas

Se pudo conocer que Escalona Romero fue sometida por los cuatro adolescentes, quienes supuestamente, la atacaron violentamente dentro de su hogar.

En medio del violento acto, la joven madre habría recibido 15 puñaladas que le causaron la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el crimen, los implicados recogieron el cuerpo y lo lanzaron en las aguas del río Canagúa.

Posteriormente, vecinos encontraron el cadáver y alertaron a las autoridades. Las investiaciones del Cicpc condujeron a la captura de los cuatro jóvenes, quienes serían residentes del sector Las Melinas. Todos presentaron antecedentes por robo, hurto y drogas. Ahora enfrentan cargos por homicidio calificado.

Crímenes violentos contra mujeres en Venezuela

Los crímenes violentos contra mujeres en Venezuela se presentan con frecuencia, de acuerdo con el registro de la organización no gubernamental Utopix.

A principios de agosto, la ONG publicó un balance, basado en casos registrados por medios de comunicación. El mismo indicó que al menos 61 mujeres fueron asesinadas entre enero y mayo de este año.

De acuerdo con el reporte, siete de los crímenes se registraron en enero y doce en febrero; mientras que en marzo y abril registraron quince en cada uno y otros doce en mayo.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó el pasado mes de junio que próximamente se instalarán nuevos tribunales contra la “violencia machista” en distintos estados del país.

