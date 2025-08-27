Localizan el cuerpo de joven madre en un saque de grava: esto se sabe sobre el lamentable hallazgo

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de una joven, madre de tres niños, se localizó en un saque de material granular, ubicado en el río Canagua, en Barinas.

De acuerdo con el reporte de Diario de Los Llanos, el hecho se reportó específicamente en el sector Las Casitas, en el municipio Pedraza. Se pudo conocer que la víctima era hija de una jefa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap).

Identifican a la joven hallada en el río Canagua

El hallazgo se realizó en horas de la tarde del pasado lunes. La joven fallecida respondía al nombre de Leidy Escalona Romero, madre de tres niños y quien tenía como residencia el barrio Vista Hermosa de la parroquia Ciudad Bolivia.

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Socopó, se movilizaron hasta el lugar del hallazgo para remover el cadáver e iniciar las averiguaciones pertinentes.

Se desconocen las causas de la muerte de la víctima.

Adulto mayor muere en el Metro de Caracas

Este miércoles 27 de agosto, se reportó una tragedia en el Sistema Metro de Caracas. A través de las redes sociales, la compañía de transporte subterráneo confirmó la muerte de un adulto mayor.

De acuerdo con el reporte, el lamentable suceso se registró en la Línea 1, específicamente en la estación Plaza Venezuela.

"Este miércoles #27Ago en horas de la mañana, un ciudadano de género masculino de 84 años de edad se proyectó a los rieles del Metro en la estación #PlazaVenezuela. Para el momento, se procedió con el protocolo para el levantamiento del cuerpo sin signos vitales y fue restituido el servicio en el sistema", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

