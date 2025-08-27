Delincuente armado con una granada toma varios rehenes en comercio de Falcón: así se desarrollaron los hechos

Suscríbete a nuestros canales

Los organismos de seguridad nacionales lograron el rescate e tres de tres ciudadanos, quienes quedaron atrapados en medio de una situación de rehenes, en una urbanización popular del estado Falcón.

Funcionarios de la policía local, la Guardia Nacional y la División Contra Secuestro y Extorsión de la Policía Nacional intervinieron para recatar a las víctimas y capturar a un hombre armado.

El hecho se registró durante la noche de este martes, en la urbanización Los Médanos, conocida como Fundabarrios, en la ciudad de Coro, estado Falcón, informó el comunicador Gerardo Morón.

Los delincuentes intentaban cometer un robo

Según los reportes del caso, todo inició cuando dos delincuentes intentaron realizar un robo en un comercio conocido como Inversiones Coranin.

Sin embargo, el asalto fue frustrado por las autoridades, quienes se desplegaron en el sitio para capturar a los involucrados.

Uno de los delincuentes, quien quedó identificado como Joandri José Aldana Castillo, de 38 años, en un intento por evitar a las autoridades, tomó a tres rehenes y amenazó con hacer estallar una granada. Además, el sujeto portaba una pistola tipo revolver, calibre 38.

En un principio, fueron los funcionarios de la GNB y la PNB quienes contuvieron al criminal; luego se presentaron más de por más de un centenar de oficiales.

Se pudo conocer que el cómplice de Aldana huyó en una moto al conocer que las autoridades se aproximaban.

Amenazaba a las autoridades y rehenes con una granada

Al paso de unas horas, Aldana, quien es residente del mismo urbanismo, liberó a dos de los rehenes, mientras sostenía a una tercera persona y amenazaba con activar la granada.

En medio de las negociaciones para la liberación del rehén, el hombre solicitaba la presencia de un fiscal y exigió que le entregaran cigarros.

El último de los rehenes fue liberado cerca de las 10:21 de la noche y el delincuente quedó detenido. Las autoridades se lo llevaron en una patrulla de la GNB.

Joandri, alias “Cabeza de Bloque”, registra antecedentes por varios hechos delictivos. El 10 de septiembre del 2010 lo detuvieron en la avenida Buchivacoa, luego de que intentara abordar un taxi tras protagonizar un tiroteo. Entonces, quedó detenido por porte ilícito, junto a otros dos maleantes.

Posteriormente, el 15 de diciembre del 2012, el Desur Falcón lo detuvo por porte ilícito de arma de fuego.

