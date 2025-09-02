Habitantes de toma ilegal improvisan medidas de seguridad tras muerte de venezolano: así buscan frenar la delincuencia

Suscríbete a nuestros canales

Habitantes de una toma ilegal de la comuna de Cerrillos (Chile), en la cual se han refugiado varios inmigrantes venezolanos, han improvisado algunas medidas de seguridad, con la finalidad de evitar los crímenes violentos, que son frecuentes en el área, además de evitar que el sector se convierta en un tiradero de basura.

Se trata de una invasión conocida como Nuevo Amanecer, la cual llamó nuevamente la atención de las autoridades municipales, tras la instalación de una caseta de seguridad, financiada por los propios ocupantes del sitio.

El medio Meganoticias informó sobre la construcción de la estructura de vigilancia, la cual está ubicada a pocos metros de un sector de áreas verdes municipales.

De acuerdo con la información recabada por el medio de comunicación, la instalación de la garita sería una estrategia vecinal para evitar que la toma se transforme en un tiradero de basura.

En tal sentido, cada familia de la toma Nuevo Amanecer aportaría cerca de 10 mil pesos (unos 10 dólares) para financiar la estructura. Incluso, manejarían un sistema de turnos de conserjes de 12 horas y una lista de deudores.

Venezolanos asesinados en toma ilegal de Cerrillos

Asimismo, las fuentes revelaron que la caseta de seguridad no estaría destinada únicamente a impedir la acumulación de desechos, debido a que en el lugar se reportan con frecuencia distintos delitos, además de crímenes violentos.

Entre los más recientes, el pasado lunes 25 de agosto, un hombre venezolano fue asesinado a puñaladas dentro de la toma Nuevo Amanecer. La víctima recibió una herida causada por arma blanca en el tórax y otra en el cuello, recogió Bio Bio Chile.

La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI quedaron a cargo de las pericias, en una investigación dirigida por la Fiscalía Occidente.

Además, el pasado 11 de agosto, otro ciudadano venezolano fue asesinado violentamente tras resistirse al robo de su vehículo en la misma comuna de Cerrillos. El chofer forcejeó con los tras asaltantes, quienes le dispararon en el tórax y en una de sus piernas.

La víctima fue trasladada hasta un centro médico, donde ingresó sin signos vitales.

Asimismo, en un crimen anterior, otro hombre de presunta nacionalidad venezolana fue asesinado a tiros en esa misma invasión. La víctima sufrió dos impactos de bala.

A pesar de que algunos de los lugareños lo trasladaron hasta un hospital cercano, el venezolano ingresó sin signos vitales, detalló el medio La Tercera.

Prostitución y narcotráfico dentro de la toma ilegal

Al respecto, el alcalde de la comuna de Cerrillos, Johnny Yáñez, indicó que durante un operativo en la toma Nuevo Amanecer, se pudo conocer que existen indicios de narcotráfico y prostitución.

Por tal motivo, insistió en que se debe instalar un punto fijo de Carabineros para “evitar todos los problemas que está generando la toma”.

El mandatario local criticó la falta de respuestas por parte del Estado y el Gobierno.

En cuanto a la instalación de la caseta, el alcalde afirmó que la municipalidad no está relacionada, sino que sería una medida tomada por los ocupantes.

“El municipio no tiene ninguna responsabilidad o a cargo de financiar a los guardias que están en esa garita. Eso es exclusivamente una iniciativa de las personas que viven en la toma”, declaró.

Debido a los riesgos de seguridad que ha generado la toma ilegal, el funcionario manifestó que el área debe ser desalojada. “Necesitamos erradicar esta toma, pero esto no lo puede hacer solo el municipio, este es un problema de Estado”, dijo Yáñez.

