Oscar Mejía, el baterista venezolano cristiano que toca con ganadores de premios Billboard y Latin Grammy

Suscríbete a nuestros canales

El baterista venezolano Oscar Mejía actualmente radicado en Miami, es considerado un referente de la música cristiana por su impecable técnica y compromiso espiritual.

Mejía se formó en Venezuela bajo la tutela del maestro Luzbel Leonardo Jiménez. “El mayor regalo de mi formación fue aprender a escuchar la música desde adentro, no solo a tocarla”, agregó.

Trayectoria internacional y colaboraciones de alto calibre

A los 23 años se trasladó a Los Ángeles, donde musicalizó con figuras importantes de adoración cristiana: Marcos Brunet, líder influyente en América Latina; Lucas Conslie, cantautor de proyección internacional; y Misty Edwards, referente del worship contemporáneo en Estados Unidos.

En la actualidad, colabora con el brasileño André Aquino, artista galardonado con un Latin Grammy y destacado en el mundo cristiano brasilero, y con Alessandro Vilas Boas, músico destacado en plataformas digitales de adoración.

Su palmarés incluye colaboraciones con figuras de la talla de Yoelkys “Yoelkeys” Vivas, músico, director de orquesta, compositor y productor venezolano galardonado con una placa de Billboard. También figura en esta red de colaboraciones Bernardo Anzola, socio creativo habitual de Vivas en proyectos dentro de la música cristiana venezolana.

La lista de productores con los que Mejía incluye a Yein González y Daniel Espinoza, ambos ganadores del Latin Grammy, así como a Alejandro Salas y Samuel Hernández, pianista y productor de reconocida trayectoria.

Su versatilidad lo ha llevado a participar en grabaciones para artistas como la cantante cristiana Wally Tucker y el dúo venezolano Adrián y Daniela, bajo la dirección de Hernández.

Reconocimiento y sello musical

La crítica especializada elogia la capacidad de Mejía para adaptarse a diversos contextos. Su técnica e intuición rítmica lo convierten en una figura buscada por líderes del género cristiano.

Visite nuestra sección de Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube