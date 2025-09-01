La actriz más polémica del 2025 recibe reconocimiento en el Festival de Venecia: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Karla Sofía Gascón recibió este sábado el Premio Kinéo a la Mejor Actriz Internacional en el 82° Festival de Venecia. Este galardón, único en ser votado directamente por el público de cines italianos en colaboración con la ANEC, se entregó en el Hotel Excelsior del Lido. La actriz se mostró emocionada al unirse a una lista de premiados que incluye a Natalie Portman, Susan Sarandon y Mads Mikkelsen, destacando que este honor llega tras meses de silencio tras la polémica de los Oscar.

Gascón aprovecha la oportunidad de hablar sobre los ataques recibidos durante la temporada de premios de Hollywood, donde fue nominada al Oscar por Emilia Pérez: "Todo lo que ocurrió durante la campaña para los Óscar de la película Emilia Pérez fue para quitarme del medio, porque las personas trans no podemos ser un ejemplo para los hijos de nadie". La actriz argumentó que la aparición de antiguos mensajes en redes sociales fue utilizada como herramienta de boicot: "Hicieron todo un 'show' para sacar a una persona que no quieren... solo nos quieren en las sombras". Sus declaraciones, recogidas por EFE, destacan la tensión entre arte y política en la industria cinematográfica.

El arte como respuesta política

La protagonista de Emilia Pérez —filme que le valió el premio de interpretación en Cannes 2024 junto a Zoe Saldaña y Selena Gómez— enfatizó el rol social del artista: "El arte tiene que condenar los actos políticos y las barbaridades que ocurren en el mundo, tenemos que estar muy implicados en la política desde el arte". Criticó duramente la injerencia inversa: "Pero cuando la política se mete en el arte, ahí es cuando vamos mal". Gascón alertó sobre los peligros de la censura creativa: "Hay mucha gente empeñada en decirnos lo que se puede o no se debe hacer [...] Corremos un peligro muy grande".

Mirada hacia el futuro: nuevos proyectos

Pese a los desafíos, la actriz en su carrera con el western Trinidad, rodado en Canarias y ambientado en el lejano oeste del siglo XIX. Dirigida por Laura Alvea y José Ortuño, la cinta presenta a Gascón como la viuda Bronson, antagonista de Gabriela Andrada. La producción sigue la historia de una mujer que huye de la persecución en España, marcando un giro dramático en la filmografía de la actriz.

