Star Wars amplía su repertorio: estas dos estrellas de Hollywood se unen a la franquicia

Walt Disney anunció este jueves la incorporación de Amy Adams y Matt Smith al elenco de Star Wars: Starfighter, sumándose a Ryan Gosling en el rol protagónico. Adams, reconocida por su interpretación de Lois Lane en el universo DC y sus seis nominaciones al Oscar, aportará su talento dramático a la producción de Lucasfilm. Smith, por su parte, llega tras su aclamado papel como el undécimo Doctor en Doctor Who y su interpretación del príncipe Felipe en The Crown de Netflix. El comunicado oficial también confirmó la participación de Flynn Gray, Mia Goth, Aaron Pierre y Simon Bird en el reparto secundario.

Las cuentas oficiales de Star Wars revelaron el primer vistazo de Ryan Gosling y Flynn Gray en la película, mostrándolos junto a un landspeeder —vehículo antigravedad icónico de la franquicia—. La imagen en blanco y negro, publicada con el texto "Día 1: Comienza una nueva aventura". Gosling, quien fue confirmado como protagonista en anuncios previos, aparece con una estética que sugiere un personaje vinculado a pilotos estelares o exploradores, manteniendo el estilo visual característico de la saga creada por George Lucas.

Contexto narrativo y expectativas

La trama se desarrollará "cinco años después de los eventos de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'", según detalló Disney, explorando un período inédito en la cronología fílmica de la franquicia. Esta aproximación de "historia independiente" permitirá introducir nuevos personajes y conflictos sin depender directamente de la saga Skywalker. La estrategia refleja el éxito de formatos como The Mandalorian y Ahsoka, que expandieron el universo beyond los personajes clásicos. La fecha de estreno prevista es mayo de 2027, aunque el rodaje acaba de iniciar su primera fase de producción.

El fenómeno cultural que no cesa

Star Wars continúa demostrando su vigencia como franquicia cinematográfica más exitosa de la historia, con recaudaciones globales que superan los 5,000 millones de dólares desde 1977. Paralelamente al anuncio, la subasta del sable láser original de Darth Vader —usado en El imperio contraataca— prevé alcanzar los 3 millones de dólares, evidenciando el valor cultural de los objetos asociados a la saga. Esta nueva entrega busca capitalizar el momentum generado por series como Obi-Wan Kenobi y Andor, mientras consolida a Disney como custodio del legado de George Lucas.

