Digno de telenovela: reconocido actor revela ser parte de un inesperado triángulo amoroso

Julían Gil habló sobre su ruptura con Ximena Duque durante su participación en el reality show "Secretos de Parejas". El argentino confesó: "Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque", detallando que la crisis comenzó cuando viajó a España para protagonizar una serie. La distancia fracturó gradualmente la relación, pero el golpe definitivo llegó al regresar a Miami: "Me entero de que me había sido infiel con Carlos Ponce".

La relación entre Gil y Duque, que se extendió por aproximadamente tres años, fue constantemente seguida por la prensa de farándula entre 2012 y 2015. Durante ese periodo, fueron considerados una de las parejas más estables de la televisión hispana, apareciendo juntos en revistas y eventos. El viaje de Gil a España para grabar "Tierra de Reyes" (2014-2015) marcó el inicio de la distancia física y emocional. Carlos Ponce, por su parte, trabajaba simultáneamente en Miami donde coincidía socialmente con Duque.

Las reacciones tras la confesión

Las redes sociales estallaron con memes, críticas y apoyos hacia Gil tras la emisión del capítulo. Muchos usuarios cuestionaron la necesidad de revolver un tema de hace casi una década, señalando que todos los involucrados tienen actualmente nuevas parejas. Ximena Duque, ahora casada con el actor mexicano Pablo Lyle, no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones. Carlos Ponce, por su parte, mantiene su imagen de familia junto a su esposa Karin Ferrer y sus hijos, sin abordar la polémica.

El reality como plataforma de confesiones

"Secretos de Parejas" se consolida como un espacio donde celebridades revelan aspectos íntimos de sus relaciones, atrayendo audiencias masivas. La participación de Gil ha incrementado los ratings del programa, demostrando el interés del público en estos desahogos emocionales. Mientras tanto, seguidores de Duque exigen su derecho de réplica, aunque la actriz parece concentrada en su actual familia y proyectos profesionales.

