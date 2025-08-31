En video: esto dijo Emma Rabbe sobre su regreso a Venezuela mientras disfruta de unas vacaciones en su tierra natal

Suscríbete a nuestros canales

Después de haber compartido con sus seguidores su emotivo regreso a Venezuela, Emma Rabbe hizo un vídeo para expresar cómo han sido estos días en la tierra que la vio nacer y también la dio a conocer.

En sus redes sociales se le ha visto recorriendo playas, compartiendo con amigos y recibiendo el cariño de la gente, de hecho, la actriz confesó que la experiencia ha sido “indescriptible” y que se ha sentido completamente en su hogar, a pesar de los años fuera del país.

El detalle que genera suspicacias: los pasaportes

En el video, Rabbe reveló que su visita tenía un propósito concreto: recoger su pasaporte y actualizar algunos documentos, aunque estando acá no pudo dejar de visitar lugares que la transportan a viejos tiempos.

Gratitud y emociones

Entre agradecimientos y sonrisas, la actriz aseguró que ahora podrá volver al país “cuando quiera” y se mostró conmovida por el afecto que recibió. Sus palabras dejaron a los seguidores preguntándose si Emma está considerando un regreso definitivo o simplemente disfruta de un emotivo reencuentro.

