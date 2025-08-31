¡En video! Con líneas de expresión y canas: Daniela Alvarado se muestra al natural

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Daniela Alvarado se dejó ver al natural, con canas y líneas de expresión, en sus redes sociales.

A través de su cuenta en TikTok, Alvarado difundió un video en el que se muestra totalmente sin maquillaje ni retoques.

Daniela Alvarado al natural

La reconocida actriz difundió un video que hizo mientras se preparaba para interpretar el personaje de Rosita, en su obra teatral 'Doña Rosita, la soltera'.

Durante el video, Alvarado se dejó ver a sus casi 44 años con las líneas de expresión en su frente y exhibió las pecas de su rostro antes de maquillarse para el personaje.

Alvarado responde a comentarios sobre su edad

Al inicio del video, la actriz responde a comentarios sobre publicaciones anteriores donde usó diferentes filtros que le aumentaban la edad "como viejtia".

Tras las publicaciones de Alvarado, los internautas comentaron que ella se quita la edad y tiene más edad de la que afirma tener.

Sin embargo, Daniela respondió con claridad sobre su fecha de nacimiento, ya que fue un hecho notorio y público cuando su madre, Carmen Julia Álvarez salió embarazada de ella.

Relata que la primera actriz, Carmen Julia Álvarez, tuvo problemas para tener hijos y sufrió pérdidas, durante su primer matrimonio con el fallecido actor Eduardo Serrano.

Agregó Alvarado que cuando Álvarez finalmente salió embarazada de su entonces esposo, Daniel Alvarado, fue una noticia en el mundo del espectáculo ya que era una actriz muy querida por el público venezolano.

Finalmente, afirma Daniela que no puede cambiar su fecha de nacimiento porque todo el mundo lo supo, no se trata de un secreto, recordando que nació el 23 de octubre de 1981.

