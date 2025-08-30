¡Otra celebridad que se lanza al agua! Reconocido cantante anuncia que va por su cuarto matrimonio 

Suscríbete a nuestros canales

Durante su presentación en la Feria Potosina, Cristian Castro dejó de lado por un instante la música para lanzar una bomba mediática: confesó que ya tiene fecha de boda con Mariela Sánchez, su pareja argentina, con quien ha mantenido una relación marcada por altibajos.

Un romance lleno de giros

La historia de amor entre Castro y Sánchez ha sido todo menos estable. La empresaria de bienes raíces conoció al cantante cuando este buscaba vivienda en Villa Carlos Paz, Argentina. Desde entonces, la pareja ha protagonizado rupturas, reconciliaciones e incluso la filtración de audios en los que ella hablaba en términos poco favorables del intérprete.

“Nos casamos en febrero”

Con un traje blanco y el cabello teñido de rubio, el cantante reveló frente a los reporteros que la ceremonia tendría lugar el 2 de febrero en la Basílica de Guadalupe. Junto a él, Mariela confirmó que lo acompañaría también como corista en el escenario, dejando en claro que su vínculo no se limita a lo sentimental.

Las dudas de siempre

Pese a la contundencia de sus palabras, algunos periodistas y seguidores sospechan que se trate de una ocurrencia más de Cristian, famoso por sus declaraciones extravagantes. El propio programa que transmitió la entrevista sugirió que el artista podría haber estado bromeando.

Un historial que pesa

De concretarse el enlace, sería la cuarta vez que Castro se casa. Su primer matrimonio fue con Gabriela Bo en 2003 y apenas duró un año. En 2005 contrajo nupcias con la abogada Valeria Liberman, madre de dos de sus hijos, unión que terminó en 2009. Su tercer intento llegó en 2017 con la violinista Carol Victoria Urban, aunque aquel enlace apenas sobrevivió 28 días.