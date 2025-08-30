¡Huele a boda!: La princesa de Dubái se compromete con este rapero: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Una de las princesas de Dubái, se ha comprometido con el rapero marroquí French Montana, de 40 años de edad.

Así lo confirmó un representante del músico al medio estadounidense TMZ, que cuenta que la propuesta se realizó durante la semana de la moda de París, que se realizó el pasado mes de junio, poco después de que él desfilara en la pasarela de 3.PARADIS mostrando su colección primavera-verano 2026.

Los rumores de la relación afloraban desde octubre del año pasado, cuando Mahra Al Maktoum, compartió fotos con el rapero enseñándole Dubái.

Durante la semana de la moda en la capital francesa se les vio cogidos de la mano en varias ocasiones, y se confirmó su romance.

En un comunicado citado por la revista People, los representantes de Montana confirman que, si bien los planes de la boda están en marcha, ambas familias aún están ultimando las fechas y los detalles específicos.

Medios cercanos a las familias de los futuros esposos, aseguraron que estas están entusiasmadas y que apoyan el evento con mucha ilusión.

Todavía no se conoce la fecha de la boda ni más detalles sobre la ceremonia de una de las numerosas hijas del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube