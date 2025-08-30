¡Explotan las redes! Liz y Magic Juan lanzan nueva versión de "Ay Amor": conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Liz se une al cantautor Magic Juan para , para transformar el clásico tema "Ay amor" en una colaboración explosiva.

Este lanzamiento promete ser el tema del último semestre del año, una joya que combina la esencia del original con un toque fresco que ya se perfila como una de las mejores canciones de 2025.

La producción del "negrito del swing" hace honor a la melodía que todos conocemos, pero esta nueva versión logra repotenciarla de tal manera que te atrapará desde el primer acorde.

La fusión de estilos entre Liz y Magic Juan crea un ambiente único, donde cada nota resuena con una energía vibrante que invita a bailar y celebrar.

"Quería hacer una canción con Magic desde hace tiempo habíamos explorado varias canciones, pero un día Magic me dijo hagamos esto que es un éxito tuyo y yo acepte, cuando entre a estudio quede impactada y todo fluyó rápido", comentó Liz.

Además, en esta nueva etapa que comienza con este tema se une al manejo de la Artista Remil "Cobi" Renna quien junto con Yosmar Oropeza se alían para regresar a los espacios internacionales y nacionales.

Ay amor, sirvió como inspiración para Karol G en su exitosa "Papasito",

