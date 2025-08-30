Taylor Lautner no se aguantó y opinó sobre el compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce 

Suscríbete a nuestros canales

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce no solo enloqueció a los fanáticos de la NFL y a los swifties, sino que también generó reacciones inesperadas de figuras cercanas al pasado sentimental de la cantante. Entre ellas, la de Taylor Lautner, quien compartió una señal de apoyo que rápidamente se viralizó.

El gesto del “ex más querido”

El actor estadounidense publicó en su cuenta de Instagram una imagen difundida por la propia liga de fútbol americano, en la que aparecían fotografías del momento del anuncio y del festejo de los Kansas City Chiefs tras conquistar la AFC. Su reacción fue interpretada como un respaldo abierto a la relación de su exnovia, algo que no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos.

De romance fugaz a amistad consolidada

Aunque su relación con Swift duró apenas unos meses en 2009, el tiempo terminó transformando aquella historia en una amistad estable. Lautner ha dicho en varias entrevistas que, más allá de lo mediático de su noviazgo, siempre conservó una gran admiración por la cantante. Incluso llegó a bromear con el título de “mejor ex” luego de que los fans notaran que él fue el único que no inspiró una canción de ruptura en los discos de la artista.

Reencuentros y complicidad en el escenario

La conexión entre ambos quedó demostrada en julio de 2023, cuando Lautner subió al escenario durante un concierto de la Eras Tour en Kansas City. Allí, Swift lo presentó como una figura muy especial, destacando que había sido una influencia positiva en su vida y recordando que él mismo hizo todas sus escenas de acción para el video de I Can See You. Ese momento selló una amistad que hoy sigue dando de qué hablar.

Un cierre sin rencores

Al comentar en el podcast Call Her Daddy, Lautner explicó que la clave para mantener el vínculo con Swift fue el respeto mutuo y la capacidad de valorar lo vivido sin resentimientos. Ahora, con el compromiso de la artista y el jugador estrella de los Chiefs, sus palabras y gestos confirman que lo suyo con Swift pertenece al pasado, pero la complicidad y el cariño siguen más vivos que nunca.