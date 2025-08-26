La romantica noticia que conmociona al mundo de la farándula: esta pareja famosa anuncia su gran paso al altar

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce han anunciado su compromiso tras dos años de relación. La noticia fue compartida por la propia Taylor en su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotos que muestran el momento de la propuesta en un jardín adornado con rosas rosadas y blancas. En la publicación, escribió:

El inicio de su relación

La relación entre Swift y Kelce comenzó en secreto durante el verano de 2023, después de que Kelce mencionara en su podcast "New Heights" que había intentado regalarle a Swift una pulsera con su número de teléfono durante su concierto en Kansas City. Aunque el intento no tuvo éxito, el interés mutuo creció y comenzaron a salir juntos en privado. La relación se hizo pública en septiembre de 2023, cuando Swift asistió a un partido de los Kansas City Chiefs, equipo de Kelce.

Una relación que ha florecido en público

Desde entonces, la pareja ha sido vista en numerosas ocasiones, apoyándose mutuamente en sus respectivos eventos. Swift asistió a varios partidos de los Chiefs, incluyendo la victoria en el Super Bowl de 2024, mientras que Kelce estuvo presente en varios conciertos de la gira "The Eras Tour" de Swift. La pareja también fue vista en citas en Nueva York y ha compartido momentos juntos en redes sociales, mostrando su apoyo y cariño mutuo.

La propuesta

La propuesta de matrimonio tuvo lugar en un entorno romántico, con Kelce arrodillado en un jardín, mientras que Swift mostraba su anillo de compromiso. El anillo, diseñado por Kindred Lubeck, es una pieza vintage con un corte brillante antiguo.

