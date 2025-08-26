¿Qué pasó con La Chilindrina? Todo lo que se sabe sobre su reciente ingreso al hospital

Suscríbete a nuestros canales

María Antonieta de las Nieves, reconocida por su icónico papel de “La Chilindrina”, encendió las alertas sobre su salud tras ser hospitalizada de emergencia. Fuentes cercanas indicaron que los médicos detectaron niveles bajos de sodio, vinculados a un deterioro neurológico que ha afectado su bienestar físico y emocional en los últimos meses.

Señales preocupantes durante sus compromisos

A sus 78 años, la actriz continúa activa, pero su entorno ha notado cambios preocupantes. Durante un reciente viaje a Perú, presentaba dificultades para hablar con fluidez y problemas al tragar, señales que alertaron a familiares y colegas. La carga laboral y el estrés acumulado habrían influido directamente en esta situación.

"Siempre está en movimiento, pero el cuerpo empieza a pasar factura por tanto desgaste”, señalaron personas cercanas a la artista.

Aspecto emocional y apoyo familiar

Además de los síntomas físicos, María Antonieta ha experimentado momentos de soledad y frustración. Quienes la acompañan mencionan que alterna períodos de normalidad con otros de desorientación e irritabilidad. Sobre la presencia de sus hijos durante la hospitalización, la familia ha preferido mantener la privacidad.

Tras recibir el alta, la actriz regresó a su domicilio bajo supervisión de personal de enfermería, asegurando que reciba atención constante y evite cualquier riesgo. Su hija confirmó que los niveles de sodio ya fueron controlados y que María Antonieta se encuentra estable y en tratamiento farmacológico.

"A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, aseguró.

Fibromialgia: una condición conocida

María Antonieta de las Nieves convive desde hace años con fibromialgia, un síndrome que provoca dolor muscular, fatiga y problemas de concentración. La propia actriz ha señalado que, aunque es un padecimiento crónico, se encuentra bajo control y no le impide continuar con su carrera artística.