La violinista venezolana que compartió escenario con Coldplay y Luis Miguel: conócela aquí

La venezolana Ana González, integrante de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. La violinista ha conquistado no solo auditorios académicos, sino también grandes escenarios de la música popular, compartiendo tarima con artistas de talla internacional como Coldplay y Luis Miguel.

De Venezuela para el mundo

Formada en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, González ha sido parte de la generación de músicos que mantienen vivo el legado del maestro José Antonio Abreu. Su carrera la ha llevado a presentarse en prestigiosas salas internacionales y a acompañar a la Sinfónica Simón Bolívar en giras de gran envergadura bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel.

Un sueño en Londres junto a Coldplay

Recientemente, la violinista compartió en su cuenta de Instagram un emocionante video desde Londres, donde la Sinfónica Simón Bolívar ofreció 10 conciertos de apertura en la gira “Music of the Spheres” de Coldplay. Dirigidos por Dudamel, los músicos venezolanos interpretaron un repertorio académico y, además, acompañaron a la banda británica en una de sus canciones más icónicas.

Con evidente emoción, Ana escribió:

“Nos encontramos en Londres, junto a mi amada @sinfonicasimonbolivardevzla, junto a @gustavodudamel y @coldplay, presentando 10 maravillosos conciertos de apertura… y además tenemos la dicha, la fortuna, la suerte de interpretar este tema icónico de la banda, que tengo tantos años cantando, bailando, tocando! Aún estoy sin poder contarles todo lo que se siente, porque de verdad es una energía brutal”.

También con el Sol de México

No es la primera vez que González se une a figuras de la música popular. En febrero de 2024 formó parte de los conciertos de Luis Miguel, donde también desplegó su talento en un espectáculo que fusionó lo clásico con lo masivo.

Orgullo venezolano

En su mensaje, la violinista agradeció a Dios, a su familia y especialmente a su hija, quien asegura es su mayor inspiración. También recordó al maestro Abreu, destacando el sueño de llevar a Venezuela a lo más alto a través de la música.

Con cada presentación, Ana González reafirma que los músicos venezolanos formados en El Sistema siguen dejando huella en los escenarios más importantes del mundo. Su nombre comienza a brillar como ejemplo de disciplina, talento y pasión que trasciende géneros y fronteras.

