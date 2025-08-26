Sydney Sweeney defiende su controversial colaboración con esta marca: así responde a las críticas

Suscríbete a nuestros canales

Sydney Sweeney generó controversia con su colaboración con la marca Dr. Squatch, lanzando una edición limitada de 5,000 jabones fabricados con agua de su baño real. Cada unidad incluía un certificado de autenticidad y se vendió a $8 dólares, agotándose en cuestión de segundos. La campaña, dirigida principalmente a público masculino, fue criticada por sus connotaciones fetichistas y la mercantilización de la intimidad de la actriz, aunque demostró el poder de su influencia comercial.

En entrevista con The Wall Street Journal, Sweeney restó importancia a las críticas señalando que "la mayoría de los comentarios los hacían chicas". Con ironía, añadió: "Pero el agua de baño de Jacob Elordi les encantó", refiriéndose a la escena de Saltburn (2023) donde su compañero en Euphoria se masturbaba en una bañera. La actriz demostró así su capacidad para manejar las polémicas con humor, mientras destacaba los dobles estándares en las reacciones del público.

Contexto cinematográfico

La referencia a Jacob Elordi alude a la polémica escena de Saltburn dirigida por Emerald Fennell, donde Barry Keoghan lamía el agua del baño que contenía semen del personaje de Elordi. Esta comparación inteligente contextualiza la discusión dentro del arte cinematográfico, cuestionando por qué una escena similar es celebrada en el cine pero criticada cuando se traslada al marketing. Sweeney aprovechó así su conocimiento de la industria para defender su campaña.

A pesar de las críticas, la campaña demostró el enorme poder de influencia de Sweeney. Mientras su película 'Eden' tuvo resultados discretos en taquilla, sus colaboraciones comerciales con American Eagle y Dr. Squatch generan enorme atención. Expertos en marketing destacan cómo las celebridades utilizan estrategias disruptivas para monetizar su imagen, incluso si generan controversia. Sweeney continúa filmando la tercera temporada de Euphoria, manteniéndose relevante tanto en el ámbito actoral como comercial.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube