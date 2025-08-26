Problemas para Marvel: un actor revela que el estudio incumplió su contrato

Suscríbete a nuestros canales

Kumail Nanjiani confesó en el podcast "Working It Out" que creyó que su contrato con Marvel Studios sería un "seguro de vida" para la siguiente década. El actor firmó inicialmente por seis películas, un videojuego y una atracción de parque temático, imaginando que interpretaría a Kingo durante años. Sin embargo, el fracaso crítico y comercial de Eternals (2021) - que solo recaudó 402 millones frente a un presupuesto de 236 millones - truncó abruptamente sus planes. La película obtuvo un 47% en Rotten Tomatoes, siendo una de las peores valoradas del UCM.

El actor admitió que el fracaso de la película "lo destrozó" emocionalmente, llevándolo directamente a buscar ayuda profesional: "Me destrozó. Ahí fue cuando pensé: 'Oh. Necesito ir a terapia para resolver esto'". Nanjiani reveló que gran parte de su autoestima dependía de la reacción del público hacia su trabajo, algo que no había dimensionado hasta enfrentar las críticas negativas. A pesar de todo, mantiene orgullo por el proyecto: "Me encantó la película. Estoy muy orgulloso de ella".

El contrato incumplido

Aunque Nanjiani firmó por múltiples apariciones como Kingo, solo participó en Eternals. El proyecto de secuela quedó en pausa indefinida a pesar de haber introducido personajes clave como Starfox (Harry Styles) y Caballero Negro (Kit Harington). Marvel Studios ha priorizado otros proyectos como Vengadores: Doomsday (2026) y Secret Wars (2027), que reiniciarán el universo. Gemma Chan (Sersi) declaró en marzo 2025 que "sigue manteniendo la fe" en una secuela, pero sin confirmaciones oficiales.

El futuro incierto de Eternals

Mientras el UCM se prepara para su reinicio con los hermanos Russo, el destino de los Eternals sigue en el aire. La franquicia ha enfrentado múltiples retrasos y cancelaciones, incluyendo la paralización indefinida de Blade con Mahershala Ali. Nanjiani, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos independientes, demostrando que la resiliencia profesional puede surgir incluso de los fracasos más públicos en Hollywood. Su experiencia refleja cómo el modelo de éxito de Marvel ya no es infalible post-2020.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube