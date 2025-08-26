Los Sobraos se roban el show: sorprende con su presentación en la boda de este cantante venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Los Sobraos transformaron la boda de Ronald Borjas en un evento musical sin precedentes con una presentación dividida en dos partes. El primer set repasó su repertorio clásico de fiestas privadas. El segundo set se convirtió en un tributo histórico a Guaco, donde acompañaron a Borjas y leyendas como Luis Fernando Borjas, Marcial Iztúriz y Wladimir Lozano en interpretaciones que electrizaron al público.

Con más de 16 músicos en escena, la agrupación demostró su versatilidad al fusionar éxitos de Guaco con temas de Salserín y gaitas zulianas, creando un recorrido por lo mejor de la música venezolana. La dirección musical de Christian Cira y la producción general de Efrén Jasai Ferrás permitieron una cohesión perfecta entre los artistas invitados, elevando la celebración del amor a un nivel sinfónico.

Elenco estelar de invitados

La noche destacó por las colaboraciones exclusivas con figuras emblemáticas de la música nacional. Juan Miguel, Nelson Arrieta y Wladimir Lozano se unieron a Ronald Borjas en un homenaje que recorrió los mayores éxitos de Guaco, bandas sonora de generaciones de venezolanos . La química entre los artistas y la precisión musical de Los Sobraos generó momentos virales que rápidamente dominaron redes sociales y medios nacionales .

Bajo la gestión de @Manager_Shows, la agrupación continúa su expansión nacional con presentaciones en Caracas y el interior del país, demostrando que su fórmula musical conquista todos los gustos y generaciones. La boda de Borjas marca un punto de inflexión en su carrera, posicionándolos como sinónimo de excelencia musical.

