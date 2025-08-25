¡Imperdible! Coldplay anuncia la transmisión en vivo del concierto junto a Gustavo Dudamel y la orquesta sinfónica Simón Bolívar

Suscríbete a nuestros canales

Coldplay sorprende al anunciar la transmisión en vivo gratis por YouTube del concierto sinfónico con Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar desde el emblemático Wembley Stadium. La transmisión comenzará el martes 26 de agosto a las 5:25 PM BST (hora de Londres), 12:25 PM hora de Venezuela (VET), permitiendo que millones de seguidores alrededor del mundo experimenten este encuentro musical sin precedentes entre el rock británico y la excelencia orquestal venezolana 7. El evento marca un hito en la democratización del acceso a experiencias culturales de alta gama.

Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles y egresado del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, dirige a la prestigiosa Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en una interpretación especial del repertorio de Coldplay. Esta colaboración une el universo sonoro del rock alternativo con la profundidad de una orquesta sinfónica completa, creando arreglos exclusivos que reimaginarán éxitos como "Viva La Vida" y "A Sky Full of Stars" con nueva dimensionalidad orquestal.

Acceso global sin barreras

La transmisión se realizará through el canal oficial de Coldplay en YouTube, garantizando calidad 4K y sonido espacial para una experiencia inmersiva. Los horarios se han especificado para todas las zonas horarias principales: 12:25 PM ET (Nueva York), 9:25 AM PT (Los Ángeles), 6:25 PM CET (Europa Central) y 12:25 PM VET (Venezuela). Esta iniciativa refleja el compromiso de la banda con la accesibilidad musical, llevando un concierto de nivel stadium a cualquier pantalla sin costo alguno para los espectadores.

Legado cultural venezolano

La participación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar representa un momento de orgullo para Latinoamérica, mostrando la excelencia del sistema de orquestas venezolano fundado por José Antonio Abreu. Dudamel, embajador global de este modelo, demostrará una vez más cómo la formación musical puede transformar vidas y cruzar fronteras. El evento coincide con el 50 aniversario del Sistema de Orquestas, consolidando su impacto internacional.

