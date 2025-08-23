Vocalista de Coldplay presenta a Gustavo Dudamel y a la orquesta Simón Bolívar: Son nuestra favorita en todo el mundo

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 22 de agosto, el vocalista de la banda británica Coldplay, Chris Martin, presentó al director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, junto a la orquesta sinfónica 'Simón Bolívar'.

La presentación de Martin a los mísicos venezolanos y Dudamel, fue durante el inicio de la residencia Music of the Spheres en Londres, Reino Unido.

Gustavo Dudamel y a la orquesta 'Simón Bolívar' con Coldplay

A través de varios videos difundidos en las redes sociales, Martin presentó a esta orquesta y director venezolanos, quienes abrieron el concierto de este viernes en el Wembley Stadium, en Londres.

Asimismo, el vocalista de la banda británica los presentó y dijo que "son todos jóvenes de Venezuela", además aseguró que "son nuestra orquesta favorita en todo el mundo".

Agregó el líder de Coldplay que "me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas".

"Que la pasen maravilloso esta noche, por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar”, finalizó Martin, dando la bienvenida a los venezolanos en la apertura de esta noche.

Colaboración de Dudamel y Coldplay

De acuerdo con las publicaciones de la banda británica, Dudamel y la sinfónica 'Simón Bolívar' abrirán los próximos conciertos de Coldplay pautados para los días 26, 27, 30 y 31 de agosto y el 3, 4, 7 y 8 de septiembre de 2025 en la misma ubicación.

Cabe destacar, que no es la primera colaboración de Dudamel con Coldplay, ya en el pasado año 2016, cuando tocaron en el medio tiempo del Super Bowl, invitó a varios artistas entre los que figuran Bruno Mars, Beyoncé, Mark Ronson y a Gustavo Dudamel, quien dirigió a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles.

