¡De Venezuela a Estados Unidos! El violinista que nadie esperaba: la apuesta de Georgia por un talento venezolano

El violinista venezolano suma un brillante capítulo a su trayectoria con su reciente nombramiento como concertino de la prestigiosa orquesta de Georgia, y se prepara para brillar como solista en su temporada inaugural.

Un hito musical en Georgia

La LaGrange Symphony Orchestra (LSO), con sede en LaGrange, Georgia, anunció con orgullo el nombramiento del talentoso violinista venezolano Samuel Vargas como su nuevo concertino, tras más de veinte años acompañada por directores invitados en esa posición . El Dr. Richard Prior, director musical de la LSO, destacó la llegada de Vargas como un paso fundamental para consolidar la visión artística de la orquesta .

De “El Sistema” al podio internacional

Formado inicialmente en el programa social El Sistema de Venezuela, Samuel Vargas continuó su formación en la Schwob School of Music de Columbus State University, donde se desempeña actualmente como docente . Ha conquistado múltiples galardones: premio Yamaha Young Performing Artist (2019), primer lugar en la Sphinx Competition (2021), el José Antonio Abreu International Award for the Arts (2022), así como el Visionary Impact Award y el premio de enseñanza del Debussy International Music Competition en 2024 .

Un legado de colaboraciones magistrales

Su currículum internacional incluye presentaciones con orquestas de alto nivel como la Simón Bolívar Orchestra, New World Symphony, Venezuela National Philharmonic y Vancouver Symphony Orchestra . Vargas ha compartido escenario con figuras de la música como Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Daniel Barenboim, Claudio Abbado y Anthony Parnther .

Reflexionando sobre su nueva responsabilidad, Vargas expresó:

"Es con profunda alegría y gratitud que asumo el rol de concertino de la LaGrange Symphony Orchestra (...) Inspirado por su legado, espero contribuir mediante la música, la educación y una visión emprendedora” .

Por su parte, el maestro Prior añadió:

"Samuel es el músico por excelencia: solista de demanda internacional, apasionado maestro y promotor de nuevas creaciones. Su llegada enriquecerá no solo la LSO, sino también nuestra comunidad musical en LaGrange y más allá” .

Estreno como solista: un gran cierre de temporada

El debut de Vargas como concertino incluye una destacada actuación como solista en la temporada 2025–2026. En abril de 2026 cerrará la temporada interpretando el estreno regional del Concerto for Violin and Orchestra “Morgante” de Andrés Martín, pieza dedicada al fallecido director Michael Morgan

Con apenas 35 años y una carrera que ya lo ha llevado a tocar junto a los grandes, Samuel Vargas aporta ahora su liderazgo, virtuosismo y visión educativa a la LSO. Su llegada anticipa una temporada vibrante, donde el pasado y la innovación conviven en el pentagrama.

