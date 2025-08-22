¡Confirmado! Estas son las 25 candidatas oficiales al Miss Venezuela: comienza la carrera por la corona y los reflectores

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 21 de agosto, el canal oficial de YouTube del Miss Venezuela dio a conocer los nombres de las 25 aspirantes que competirán por la codiciada corona 2025.

Entre las 18 candidatas seleccionadas están Anabelly Ojeda, Clara Vegas, Daniela Sandoval, Fabiola Marín, Gabriela De La Cruz, Gabriela Villegas, Génesis Mendoza, Kelly Maita, Liuva Hernández, María Evangelista Alayón, Milena Soto, Mística Núñez, Rosangel Mundaraín, Silvia Maestre, Stephanía Torrellas, Valentina Martínez, Yelimar Fonseca y Yosdany Navarro, en orden alfabético. Cada una promete conquistar los reflectores con su belleza y personalidad.

Las joyas de los certámenes regionales

Las siete candidatas restantes llegaron tras coronarse en sus concursos regionales: Valeria del Amor (Táchira), Auri López (Carabobo), Génesis Núñez (La Guaira), Valeria Di Martino (Zulia), Estefanía Díaz (Aragua), Johanna Aponte (Guárico) y Andrea Molina (Distrito Capital). Estas jóvenes recibirán sus bandas oficiales durante la Gala de Presentación, programada para el 11 de septiembre, mientras que las demás aspirantes deberán esperar para conocer qué entidad representarán.

Entre glamour, retos y expectativas

Las espectativas están elevadas, ya comienzan los ensayos, la sesión fotográfica y preparación de las aspirantes y lo más emocionante, el reality que promete estar lleno de emociones estilo y talento.

La competencia no solo premiará la belleza, sino también la personalidad, liderazgo y proyección de cada joven.

La cuenta regresiva ha comenzado

Con el anuncio oficial de las 25 candidatas, la temporada 2025 arranca oficialmente, y la atención mediática se centra ahora en quiénes lograrán conquistar la corona y brillar no solo en la pasarela, sino también en el escenario del empoderamiento femenino.

