Clara Vegas ya es candidata oficial al Miss Venezuela: Harry Levy y Nina Sicilia opinan sobre ella

Suscríbete a nuestros canales

Clara Vegas Goetz emerge como una de las candidatas más destacadas del Miss Venezuela 2025, tras ser presentada oficialmente por la organización. La joven concursante ha generado reacciones positivas en redes sociales, donde seguidores del certamen destacan su belleza estilizada y su potencial para seguir los pasos de figuras legendarias como Irene Sáez y Maritza Sayalero, al igual que celebran como sigue los pasos de su madre Andreina Goetz. Durante su presentación, Harry Levy y Nina Sicilia resaltaron su carisma, habilidades poliglotas y conexión familiar, elementos que fortalecen su perfil hacia la competencia internacional.

Harry Levy y Nina Sicilia, figuras centrales en la organización del certamen, expresaron su entusiasmo por el potencial de Clara Vegas y el resto de las candidatas. Durante la presentación, destacaron cualidades como el dominio de idiomas, la conexión familiar y la proyección mediática, esenciales para competir en el Miss Universo 2025. Levy enfatizó: "Prepárate para el nombre, porque es Rubia Pelocorto. Todo el éxito para ti", en referencia al singular estilo de Vegas.

Las candidatas anunciadas

Entre las candidatas más experimentadas figura Gabriela de la Cruz, representante de Carabobo, quien cuenta con un palmarés destacado en certámenes de belleza. En 2019, fue coronada Miss Supranational Venezuela y alcanzó la posición de cuarta finalista en el Miss Supranacional 2019 en Polonia. Con estudios en Comunicación Social y una altura de 1.74 metros, De la Cruz combina inteligencia y elegancia, además de experiencia internacional que podría ser clave en la competencia.

También destacan Valentina Martínez y Místicas Núñez, ambas prometen una participación a la altura dada sus experiencias como misses.

Innovación tecnológica: Miss Venezuela apuesta por la inteligencia artificial

La presentación de las 25 aspirantes incluyó un elemento revolucionario: la utilización de inteligencia artificial para crear y publicar las primeras fotografías oficiales de las candidatas. Esta estrategia no solo busca modernizar la imagen del certamen, sino también alcanzar mayor impacto en audiencias digitales. Reflejando la adaptación del evento a las tendencias globales en entretenimiento y tecnología.

El Miss Venezuela 2025 se perfila como una edición histórica, no solo por la calidad de las candidatas, sino por la integración de tecnología avanzada en su fase de promoción. Clara Vegas, Gabriela de la Cruz, Valentina Martínez y Mística Núñez representan distintos rostros de la belleza venezolana, cada una con atributos únicos que enriquecen la competencia. El mundo espera ver cómo este grupo de mujeres llevará la herencia de misses legendarias a una nueva era, donde tradición e innovación se fusionan para crear un espectáculo inolvidable.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube