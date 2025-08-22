¡Emocionante! Millie Bobby Brown sorprende a sus seguidores con este anuncio en redes

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron mediante un emotivo comunicado en Instagram que han adoptado a una niña durante este verano. "Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad", escribió la pareja junto a la frase que revelaba la noticia: "Y de pronto fuimos 3". La publicación, que ya supera el millón de likes, muestra el compromiso de la actriz con su deseo de ser madre joven, tal como confesó en marzo en el podcast Smartless.
Brown había expresado repetidamente su deseo de maternidad temprana, inspirada por su propia madre. "Desde pequeña, le decía a mi mamá, 'muñecas'. Quería ser mamá, igual que mi mamá lo fue conmigo", confesó la actriz de 21 años en el podcast de Jason Bateman. Su madre, Kelly, tuvo su primer hijo a la misma edad que Millie, mientras que su padre fue padre a los 19. Medios confirman que la actriz ya había iniciado el proceso de adopción antes de su boda con Bongiovi en 2024, demostrando que se trataba de una decisión meditada y no impulsiva.
La reacción de las familias
Tanto los Brown como los Bongiovi han mostrado su apoyo incondicional a la decisión. Jon Bon Jovi, legendario rockero y suegro de Millie, calificó la noticia como "un regalo que une aún más nuestras familias" según fuentes cercanas. La adopción se produce en un momento estable para la pareja, que contrajo matrimonio el año pasado en una ceremonia íntima en Long Island después de tres años de noviazgo. Us Weekly añade que ambos pasaron los rigurosos procesos de evaluación que exigen las agencias de adopción en Estados Unidos.
Brown compaginará la maternidad con su carrera actoral, que incluye el estreno de la quinta temporada de 'Stranger Things' a finales de este año. La actriz, que también es empresaria con su línea de belleza Florence by Mills, había declarado a Vogue que "la familia siempre fue mi prioridad, incluso sobre Hollywood". El anuncio coincide con el éxito de su última película 'The Electric State' para Netflix, demostrando que a sus 21 años puede balancear su vida profesional con su nuevo rol de madre adoptiva.
