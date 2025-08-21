¿Se confirma la relación? Esta estrella del fútbol es visto junto a una reconocida cantante en Mónaco

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron fotografiados paseando por las exclusivas calles de Mónaco, rodeados de boutiques de lujo como Valentino. Las imágenes, capturadas por la tiktoker Rosy Pereyro y difundidas por el periodista Javier de Hoyos, muestran al delantero del Barcelona vestido de negro con gorra y a la cantante argentina con un llamativo pantalón plateado y top oscuro. "Ahora les hemos visto andando por la calle a los dos, tan tranquilos", relató De Hoyos en TikTok, destacando la naturalidad de la pareja a pesar de su fama mundial. El comunicador añadió: "Me alegro mucho de que ya no tengan problema, que no oculten su amor a pesar de que saben que son superfamosos".

Los rumores comenzaron tras la fiesta de cumpleaños de Yamal en Barcelona, donde según De Hoyos "sí hubo mucho tonteo" entre ambos. El 24 de julio habrían sido vistos besándose en una discoteca, y días después Nicki apareció en el Trofeo Joan Gamper luciendo la camiseta del Barça con el dorsal 10 de Yamal. Este gesto fue interpretado como una confirmación velada. Además, seguidores detectaron en una historia de Instagram de Yamal el reflejo de una chica en bikini que coincidiría con Nicki, quien efectivamente publicó fotos en yate desde Mónaco.

Yamal acompañó un video de entrenamiento con la canción K Alegría de Dellafuente, cuyas letras parecían aludir a la relación: "Brillan los ojos, el sol reluce, lo que esto dure, eso Dios dirá". Como reportó Mundo Deportivo, este detalle no pasó desapercibido para los fans, que llevaban semanas analizando cada interacción en redes. La pareja había compartido imágenes por separado desde Mónaco -él entrenando en un lujoso hotel, ella en yate-, pero nunca juntos hasta ahora.

La posible relación entre el español de origen marroquí y la argentina representa un fenómeno cultural que une el mundo del fútbol y la música. Nicki Nicole, quien recientemente colaboró con Bizarrap, y Yamal, la joven promesa del Barça, formarían una de las parejas más mediáticas del momento. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente, las imágenes de Mónaco parecen dejar pocas dudas.

