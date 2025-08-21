Tour 'Lifetimes' en crisis: los momentos más peligrosos y polémicos de Katy Perry sobre el escenario

Suscríbete a nuestros canales

Katy Perry comenzó su gira mundial Lifetimes con la promesa de ofrecer un show espectacular, lleno de acrobacias, escenarios innovadores y grandes sorpresas para sus fans. Sin embargo, varias de sus presentaciones han quedado frustradas se ha visto empañada por una serie de incidentes que han puesto a prueba su seguridad y la de su equipo. Desde imprevistos con el público hasta contratiempos técnicos, cada concierto se ha convertido en un verdadero desafío para la cantante.

Descarga eléctrica que paralizó por segundos

En un concierto en Carolina del Norte, Perry recibió una descarga eléctrica mientras era elevada sobre el público. Aunque el incidente fue breve, las imágenes captadas generaron preocupación entre los fans, quienes temieron por la seguridad de la artista. Afortunadamente, la cantante logró continuar el show sin interrupciones.

El riesgo de la esfera gigante

Durante una presentación en Australia, Katy estuvo a punto de caer de una enorme esfera metálica diseñada para elevarla sobre el escenario. El momento, que dejó al público conteniendo la respiración, demostró que la espectacularidad de sus shows a veces se acerca peligrosamente a lo arriesgado.

Multa por grabar en Ibiza

La filmación del videoclip de Lifetimes en Ibiza trajo consecuencias legales. Perry y su equipo fueron multados por grabar en una zona protegida sin permisos, lo que añadió un capítulo inesperado de polémica a la gira. A pesar de esto, el video se convirtió en un éxito viral.

Fan desmayado frente a Katy

Durante la interacción con el público en Detroit, una fan se desmayó mientras la cantante la atendía en el escenario. Perry detuvo el show hasta que los paramédicos pudieron atender a la joven, mostrando su preocupación y profesionalismo frente a situaciones inesperadas.

Lesiones en pleno espectáculo

Entre coreografías y acrobacias, Perry también sufrió un incidente al correr sobre el escenario, pues la artista se cayó y sufrió raspaduras en las rodillas durante un show. La cantante compartió imágenes de sus heridas en redes sociales, dejando claro que la exigencia física de la gira es intensa y que cada presentación implica riesgos reales.

Ruptura con Orlando Bloom

A nivel personal, Katy Perry enfrentó la noticia de su separación de Orlando Bloom tras nueve años juntos y romper su compromiso. La gira, llena de altibajos, se vio acompañada de este golpe emocional que también impactó a sus seguidores.

A pesar de los contratiempos, Katy Perry continúa con su gira Lifetimes, demostrando resiliencia y dedicación a sus fans. Cada incidente no ha hecho más que mostrar su capacidad para superar adversidades y mantener el espectáculo en pie, sin perder la magia que caracteriza sus conciertos.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube