Famoso cantante de vallenato anuncia su intención de ser candidato a la presidencia de Colombia

El reconocido cantante vallenato Alex Manga anunció recientemente su intención de postularse a la presidencia de Colombia para las elecciones de mayo de 2026. En un video compartido en redes sociales, el artista explicó que comenzará la recolección de firmas necesarias para respaldar su candidatura independiente.

En el mensaje, el cantante expresó que ha seguido de cerca los acontecimientos en Colombia y que considera que puede aportar ideas frescas para el país. Añadió que espera recibir el apoyo de quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria musical, señalando que su experiencia con el público y su cercanía con la gente son fundamentales para este nuevo proyecto.

Una trayectoria consolidada

Alexander Manga García, conocido artísticamente como Alex Manga, nació el 8 de noviembre de 1964 en Valledupar, Colombia. Es reconocido por su carrera en el vallenato y por haber sido vocalista de la agrupación 'Los Diablitos'.

A lo largo de más de tres décadas, Manga ha lanzado numerosos éxitos que lo han consolidado como una figura influyente del género. Entre sus canciones más populares se encuentran A Sangre Fría, El Amor es Así, Lo que Quiero Eres Tú y Un Amor Verdadero, que le han permitido mantener un vínculo cercano con el público colombiano y latinoamericano.

Su incursión en la política

El anuncio de su candidatura llega en un contexto político marcado por la inestabilidad y la participación de figuras mediáticas en la contienda presidencial. Alex Manga ha señalado que su intención es ofrecer una alternativa fresca, basada en sus ideas y en la cercanía con los ciudadanos, apelando a la confianza que ha generado durante años con su música.

Reacciones del público

La reacción en redes sociales ha sido variada. Algunos usuarios han mostrado entusiasmo y respaldo, valorando la conexión del artista con la gente, mientras que otros cuestionan su experiencia y preparación para asumir un cargo político de alto nivel.

