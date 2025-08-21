Entre halagos y críticas: así reaccionan en redes sociales a las fotos en traje de baño de Laura Bozzo a sus 77 años

Suscríbete a nuestros canales

Laura Bozzo volvió a ser el centro de la atención digital tras publicar en Instagram una serie de fotografías desde una piscina con vista al mar. La conductora posó con un traje de baño rojo enterizo de Gucci, valorado entre 500 y 650 euros, acompañado de una gorra de la misma marca que ronda los 400 euros.

En las imágenes se mostró tranquila, disfrutando del momento y al final del carrusel incluyó un video en el que se le ve bailando y celebrando desde adentro del agua.

Los elogios no tardaron en llegar

Muchos de sus seguidores aprovecharon la publicación para enviarle mensajes llenos de cariño y admiración. Entre los comentarios destacados se leía: “Como el buen vino, Laura Bozzo mejora con los años” o “Laura está hermosa”.

Desde Venezuela, un fan le dedicó unas palabras que llamaron la atención: “Pero esta mujer está cada día más hermosa, una Barbie madura. Nuestro amor y respeto desde Venezuela”.

Estos mensajes reflejaron el apoyo de una parte del público que aplaude la autenticidad y seguridad con la que Bozzo se muestra a sus 77 años.

Críticas que no faltaron

Junto a los halagos, también aparecieron opiniones mucho menos amables. Algunos usuarios cuestionaron que la conductora siga posando en traje de baño a su edad. “Todavía le queda algo”, comentó un seguidor con ironía. Otros fueron más tajantes: “No le da pena a la doña?”, “Esta señora le ha costado trabajo aceptar que ya está vieja definitivamente” y “Señora, usted ya no está para eso, tenga prudencia”.

Un mensaje que lo dice todo

Aunque Bozzo no respondió directamente a los comentarios negativos, su publicación estuvo acompañada de un texto que dejó clara su visión de la vida. Agradeció a Dios por las bendiciones, se reconoció como una “guerrera que muestra con orgullo sus heridas de guerras ganadas” y dedicó palabras de amor a su familia, a su público, a su equipo y a su hija, con quien aseguró siempre compartir sus momentos más felices.

