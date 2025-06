Esta es la cantidad de dinero que tendrá que pagar Laura Bozzo tras perder el caso contra Gabriel Soto e Irina Baeva

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Soto e Irina Baeva ganaron la demanda por daño moral contra Laura Bozzo, tras varios años de enfrentamientos judiciales por las fuertes críticas que la conductora lanzó sobre su relación. El fallo fue claro y Bozzo deberá pagar aproximadamente 105 mil dólares como compensación.

La sentencia establece que si Laura no paga la suma en un plazo máximo de cinco días, podría resultar peor, según lo explicó Gustavo Herrera, abogado de la expareja. "Se le pueden embargar bienes, derechos de imagen, incluso el uso de su nombre como marca, advirtió.

Ante la decisión final del juzgado, Laura no se quedó callada y en su estilo explosivo, desacreditó la resolución y lanzó dardos a los medios que la confrontaron sobre el tema.

"Eso está en revisión. Mi abogado Claudio Martínez lo está viendo. Es un caso que pasó en Estados Unidos, pero ellos siempre se quieren colgar de mi para hacer noticia", aseguró Bozzo.

Además, afirmo que la responsabilidad legal no recae en ella, sino en la cadena de televisión para la cual trabajaba en ese entonces. "Cuando hay daño moral, primero se demanda al canal, no a quien da su opinión. Si ya no se puede opinar, estamos jodidos, expresó.

Mientras Laura intenta restar importancia al tema, los abogados de Soto e Irina insisten: la sentencia está vigente y el tiempo corre. Si no paga, la polémica podría pasar del escándalo mediático al embargo legal.

