“Nunca me prestaría para hacer la maldad”: Maite Delgado se defiende tras polémica de Abasali

La animadora venezolana Maite Delgado se pronunció luego de la polémica surgida tras el Miss Venezuela 2025 en el que se vio involucrada la reina saliente Stephany Abasali.

A través de sus redes sociales, la presentadora decidió explicar su postura y ofrecer detalles sobre lo ocurrido, destacando que habló desde la tranquilidad y el respeto.

En su mensaje, Maite Delgado resaltó el trabajo realizado por la representante venezolana, señalando que fue una reina comprometida y dedicada. La animadora aseguró que el desempeño de Abasali merece aplausos, ya que representó al país con profesionalismo y entrega.

Delgado expresó su pesar porque Stephany no haya vivido su noche como lo imaginó, pero dejó claro que esta situación no estuvo bajo su control. Explicó que, en producciones de gran formato, los animadores cumplen un rol específico y no toman decisiones relacionadas con el desarrollo del programa o el uso del micrófono.

Ante las reacciones del público, la conductora señaló que respeta todas las opiniones, aunque considera que algunas surgen por desconocimiento del oficio. Aseguró que siempre ha actuado con ética y profesionalismo, y que nunca ha tenido la intención de perjudicar a otra persona dentro de su carrera.

Para cerrar, Maite Delgado reafirmó que jamás actuaría con maldad y agradeció el cariño recibido por parte de sus seguidores.

Además, compartió que se encuentra disfrutando de un período de descanso junto a su familia, enviando un mensaje de unión y buenos deseos en el marco de las festividades navideñas. Parte de sus palabras en Instagram:

"Recibo con amor y humildad todas las críticas y los que me conocen saben que nunca me prestaría para hacer “ LA MAlDAD” sea lo que sea que eso signifique".



