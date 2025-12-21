¡Rompe el silencio! Valeria Cannavó lanza contundente mensaje a Stephany Abasali: "No somos productos"

Suscríbete a nuestros canales

La polémica en la Quinta Miss Venezuela no se detiene. Tras la fría despedida de Stephany Abasali en la reciente noche de coronación, las reacciones no continúan apareciendo.

En medio de este clima tenso, su compañera de edición, Valeria Cannavó (Miss Venezuela World 2024), decidió alzar la voz para respaldarla.

A través de sus redes sociales, Cannavó publicó un contundente mensaje que muchos podrían interpretan como una crítica directa a la forma en que la organización maneja a sus reinas.

"Una reina no es un objeto"

La tensión entre la reina saliente y la directiva, encabezada por Nina Sicilia, escaló a niveles públicos tras las declaraciones de Abasali en programas internacionales denunciando malos tratos y falta de apoyo.

Valeria Cannavó fue clara al señalar que las mujeres en los certámenes no deben ser vistas como mercancía. En sus propias palabras: "Una Reina de belleza no es un producto, y ninguna mujer o persona debería serlo en ninguna industria".

Con esto, la soberana del Miss Mundo Venezuela pone sobre la mesa el debate sobre la cosificación y el trato humano dentro de este tipo de concursos.

Críticas a la gestión actual

El mensaje de Cannavó también tocó puntos sensibles sobre cómo se ejerce la autoridad en la organización. Según la modelo, el verdadero liderazgo viene de la empatía y la inspiración, y no desde "el irrespeto, la desvalorización o la humillación".

Estas declaraciones coinciden con lo dicho recientemente por Abasali, quien confesó haberse sentido "bloqueada" por la presidencia del certamen incluso antes de viajar al Miss Universo.

Apoyo total a Stephany Abasali

Para cerrar su publicación, Valeria dedicó unas palabras directas a su amiga: "Siempre contigo y con todas las mujeres a las que han querido apagar".

Con este gesto, Cannavó no solo se solidariza con Abasali tras su accidentada salida del reinado, sino que advierte que su voz también será usada para generar un cambio y dejar de normalizar lo que ella considera injusticias dentro del medio.

