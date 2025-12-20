¡Destronada! Mariah Carey pierde el primer puesto en Billboard frente a un rival navideño: esta es la canción que la desplazó

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días para Navidad, el panorama musical dio un giro totalmente inesperado.

El clásico de Mariah Carey, "All I Want for Christmas Is You", perdió el primer puesto en el ranking Global 200 de Billboard frente uno de los éxito del dúo británico Wham!.

La noticia fue publicada por Andrew Ridgeley, en su cuenta de Instagram, donde anunció que es la primera vez que la canción de Carey es desplazada de la cima desde que se creó esta lista internacional en el año 2020.

¿Cuál es la canción que domina Billboard?

Hasta este momento, el tema de Carey había dominado el listado durante 19 semanas acumuladas, convirtiéndose en el himno indiscutible de las fiestas en las plataformas digitales.

Sin embargo, este diciembre la balanza se inclinó hacia el clásico de 1984 "Last Christmas", confirmando un renovado interés por la música de los años ochenta y rompiendo una racha histórica en la industria.

El ascenso de Wham!

La canción interpretada por George Michael y Andrew Ridgeley ya venía mostrando fuerza a principios de mes, cuando alcanzó el segundo lugar en varias listas de popularidad.

Tras confirmarse el liderato, Ridgeley se mostró entusiasmado y agradeció a los seguidores por mantener vivo el legado del dúo, que se disolvió en 1986 pero sigue presente en la cultura popular.

La huella de George Michael

El éxito de "Last Christmas" es un recordatorio del talento de George Michael, quien escribió y produjo el tema antes de lanzarse a una exitosa carrera como solista.

Aunque el grupo tuvo otros grandes éxitos como "Wake Me Up Before You Go-Go", su música navideña ha logrado trascender generaciones, consolidándose como una pieza fundamental de las celebraciones cada fin de año.

¿Qué pasará con el reinado de Mariah Carey?

A pesar de perder el primer puesto esta semana, Mariah Carey sigue siendo considerada la "reina de la Navidad". Su tema, lanzado en 1994, pasó de ser un éxito moderado a un fenómeno global gracias al internet.

Además de su impacto musical, la canción es una mina de oro: se estima que genera entre 2.5 y 3 millones de dólares anuales solo en regalías, acumulando más de 60 millones de dólares hasta hace unos años.

Un duelo de clásicos

Más allá de quién ocupe el primer lugar, la competencia entre Wham! y Mariah Carey demuestra la enorme influencia de la música festiva.

Ambas canciones se convertieron en pilares de la temporada, demostrando que su verdadero valor no solo está en los números de ventas, sino en ser la banda sonora que acompaña a millones de personas en sus tradiciones familiares.

