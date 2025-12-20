¡Alegría en redes! Exactriz de Radio Rochela reaparece en video tras estar meses en cama

Suscríbete a nuestros canales

La intérprete, recordada por su personaje “La Escarlata”, Nora Suárez, compartió recientemente un video que fue recibido como una señal positiva tras varios meses alejada del foco público debido a complicaciones de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha informado de manera progresiva sobre su estado físico durante este período.

En publicaciones anteriores explicó que fue diagnosticada con cáncer en la zona dorsal de la columna, una condición que la mantuvo en cama y bajo tratamiento médico constante, lo que limitó su actividad habitual.

El video compartido muestra a la exactriz con mejor ánimo, lo que despertó reacciones de alegría entre usuarios de redes sociales. En los mensajes difundidos por Nora Suárez también hubo palabras de agradecimiento para el personal que la ha acompañado durante su recuperación.

La trayectoria de Nora Suárez sigue siendo recordada con cariño por el público venezolano. Su personaje de “La Escarlata” marcó una etapa del humor televisivo nacional, lo que explica la cercanía que aún mantiene con sus seguidores, quienes continúan atentos a su evolución.

