¿Qué pasa entre Margot Robbie y Jacob Elordi? Los actores causan revuelo en redes por esta razón

Las declaraciones de Margot Robbie y Jacob Elordi durante la gira de prensa de su nueva película han robado el protagonismo al filme. La actriz admitió haberse vuelto "codependiente" de su compañero, quien habla de una "obsesión mutua". A pocos días del estreno de Cumbres Borrascosas —la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell—, los actores han centrado la atención no por su actuación, sino por las revelaciones sobre su intensa conexión durante el rodaje.

Confesiones íntimas

En una serie de entrevistas, ambos actores han descrito sin filtros la dinámica que vivieron. Robbie, de 35 años, confesó haberse vuelto "muy codependiente" de Elordi, de 28. Relató que desde los primeros días de filmación, él se mantenía cerca observándola, y que si no lo encontraba en el set, se sentía "perdida, como un niño sin su manta". Por su parte, Elordi no solo confirmó esta dinámica, sino que la definió como una "obsesión mutua", asegurando que si se tiene la oportunidad de compartir set con Robbie, uno se asegura de estar siempre cerca "observando cómo toma el té, cómo come".

Los gestos trascendieron lo profesional. Elordi llenó la habitación de Robbie de rosas un Día de San Valentín durante el rodaje, detalle que hizo pensar a la actriz que "sería un novio estupendo". Como regalo de despedida, Robbie le encargó a Elordi anillos a la medida decorados con dos esqueletos abrazados y una cita de la novela.

¿Promoción calculada o romance genuino?

La intensidad de estas revelaciones ha generado debate. Por un lado, medios y seguidores especulan sobre la naturaleza de su vínculo. Robbie añadió leña al fuego al describir una escena física con Elordi: "Casi me tiemblan las piernas… Eran las pequeñas cosas".

Sin embargo, diversos críticos señalan que se trata de una estrategia de promoción. The Guardian apunta que Robbie está felizmente casada con el productor Tom Ackerley —con quien tiene un hijo y además co-produce esta película—, y que toda esta estrategia fue probablemente discutida y aprobada por el departamento de publicidad de Warner Bros.

Una película de pasiones épicas

Más allá de la polémica, Cumbres Borrascosas se presenta como una adaptación "oscura, bella, sexy y profundamente romántica" de la clásica historia de amor y venganza en los páramos de Yorkshire. Dirigida por Emerald Fennell —directora aclamada por Promising Young Woman y Saltburn—, el filme cuenta con un equipo de lujo, incluyendo al director de fotografía Linus Sandgren y canciones originales de Charli XCX.

