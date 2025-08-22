Margot Robbie reaparece tras convertirse en madre: asi luce la actriz en la actualidad

Suscríbete a nuestros canales

Después de varios meses alejada de los reflectores, Margot Robbie regresó al ojo público en un evento cargado de expectativas. La estrella australiana de 35 años asistió a un encuentro con la prensa en el hotel Four Seasons de Beverly Hills, donde presentó junto a Colin Farrell su más reciente proyecto cinematográfico: El gran viaje de tu vida.

Una madre con estilo propio

La actriz, que se convirtió en madre por primera vez en octubre de 2024 junto a su esposo, el productor Tom Ackerley, sorprendió con un look minimalista y elegante: un vestido negro sencillo acompañado de un corsé que marcaba su silueta. Aunque no posó con su bebé, la atención estuvo centrada en cómo Robbie combina ahora su nueva faceta personal con su imparable carrera profesional.

Un drama que promete emocionar

La película, dirigida por el cineasta surcoreano Kogonada, explora la historia de dos desconocidos que se embarcan en un viaje transformador. El estreno ya tiene fecha confirmada en Brasil: 18 de septiembre de 2025.

El elenco promete ser uno de los grandes atractivos de la cinta, con nombres como Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe y Jodie Turner-Smith que se suman a Robbie y Farrell en una producción que apunta a ser uno de los dramas más comentados del año.

Una carrera llena de reconocimientos

Con solo 35 años, Robbie ya acumula tres nominaciones al Oscar: como actriz en Yo, Tonya (2017), como actriz de reparto en El escándalo (2019), y como productora en Barbie (2023), donde compitió en la categoría de Mejor Película.

Ahora, su regreso a la alfombra roja no solo marca el inicio de la promoción de un filme ambicioso, sino también el comienzo de una nueva etapa en la vida de una actriz que sigue brillando dentro y fuera de la pantalla.

