Lindsay Lohan revela el motivo por el cual cambió su vida en Hollywood para vivir en Dubai

La famosa actriz estadounidense, Lindsay Lohan decidió hablar públicamente sobre por qué decidió dejar de vivir en Hollywood por una nueva vida en Dubai.

Cabe destacar, que hace varios años, la famosa de 39 años dejó su vida en Estados Unidos para iniciar de nuevo en los Emiratos Árabes Unidos, donde conoció a su esposo, Bader Shammas, con quien comparte un hijo de dos años, Luai.

Lindsay Lohan vive tranquila en Dubai

Durante una entrevista para Live With Kelly and Mark, debido a la gira de medios de Freakier Friday, Lindsay Lohan confesó que uno de los motivos más fuertes que la hizo mudarse a otro continente, era la privacidad.

“Está lejos de Hollywood y llevo una vida muy normal”, reveló la también cantante para Kelly y Mark. “No me preocupa que no pueda ir a comer a este sitio porque alguien le saque una foto a mi hijo. Me siento muy segura”.

"No es legal", explicó, sobre los paparazzi que hacen fotos. "Ni siquiera puedes hacer una foto a otra persona si estás en un restaurante. Tienes que pedírselo a la persona. Lo cual es una gran diferencia. La privacidad es única".

"Es duro en Los Ángeles. Incluso llevando a mi hijo al parque en Los Ángeles, me estreso. Me pregunto: '¿Hay cámaras? En Nueva York, no hay preocupaciones; nadie nos molesta", agregó Lindsay Lohan.

