Wendy Guevara estalla tras filtración de video íntimo: señala y rechaza el doble discurso en redes

Suscríbete a nuestros canales

Wendy Guevara no se anda con rodeos y explotó ante la filtración de un video íntimo, visiblemente molesta, la influencer aclaró que no publicó el contenido y denunció que su cuenta de Instagram fue hackeada.

“Si le pasó a Kim Kardashian, ¿qué me puedo esperar yo?”

En lugar de victimizarse, Wendy eligió el camino de la confrontación directa y lanzó una serie de frases que no tardaron en volverse tendencia. “Todos chupamos, todos la meten, todos nos la metemos. Entonces, ¿qué hago?”, lanzó sin filtros. También ironizó sobre el morbo social que rodea este tipo de casos: “Si subieron un video de Kim Kardashian chupando, yo que soy una simple mortal, ¿qué puedo esperar?”.

Y no se detuvo ahí.

"También le pasó a Gabriel Soto, a David Zepeda… que nos regalaron unos buenazos de videos. ¿Y yo qué? Ni modo. Así es esto”, soltó entre risas y resignación.

“No me voy a desgastar”: Wendy responde a quienes dicen que fue intencional

La influencer también respondió a los comentarios que acusan que la filtración fue planeada. “Siempre va a haber gente que diga que uno lo subió adrede. Yo no me voy a desgastar mi mente. A mí lo que me gusta es trabajar, porque de ahí como, de ahí trago. Y punto”.

Wendy no negó lo evidente, pero dejó claro que la responsabilidad no es suya: “Ya está, no está en mis manos. Que digan lo que quieran, que especulen todo lo que quieran… mientras tanto yo sigo trabajando”.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube