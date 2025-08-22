La familia de Ozzy Osbourne frena la emisión de su documental: conoce los motivos

Suscríbete a nuestros canales

La BBC confirmó este martes la suspensión temporal del documental Ozzy Osbourne: Coming Home, originalmente programado para el 18 de agosto. La decisión respondió a una petición expresa de la familia Osbourne, quienes solicitaron más tiempo para procesar el duelo tras la muerte del "Príncipe de las Tinieblas" el 22 de julio. "Nos solidarizamos con la familia Osbourne en estos momentos difíciles. Respetamos su voluntad de esperar un poco más antes de emitir esta película tan especial", declaró la cadena británica, asegurando que anunciarán una nueva fecha próximamente.

El documental de 10 capítulos prometía mostrar los últimos años de Ozzy en Buckinghamshire, Inglaterra, tras décadas viviendo en Los Ángeles. La producción incluía escenas inéditas del deterioro físico del artista debido al párkinson, diagnosticado en 2019, así como testimonios de Sharon, Jack y Kelly Osbourne. Según la BBC, era "un relato conmovedor e inspirador del último capítulo de la vida de Ozzy, narrado a través de un acceso único e íntimo a toda la familia", mostrando incluso su emotivo regreso a Birmingham para el concierto final de Black Sabbath en julio.

Contexto: funeral y legado perdurable

La suspensión ocurre tras el multitudinario funeral del 30 de julio en Birmingham, donde miles de fans rindieron homenaje al rockero con cánticos y flores en el "Black Sabbath Bench". Sharon Osbourne, visiblemente emocionada, lideró la procesión familiar que recorrió Broad Street, tal como reportaron medios como Global News y The New York Times. Este contexto de duelo público explica la sensibilidad de la familia hacia la emisión del documental, que originalmente se enmarcaba en la despedida definitiva del icono del metal.

La decisión de retrasar el documental refleja el peso mediático de la figura de Ozzy, cuya muerte generó una ola global de tributos. Medios como Rock Cellar Magazine destacaron que la familia financió íntegramente el funeral público, mientras la BBC prioriza ahora el respeto al proceso emocional de los Osbourne. Aunque no hay fecha confirmada, se espera que el documental se estrene antes de fin de año, cerrando el ciclo de homenajes al artista que, como dijo el alcalde de Birmingham, "fue más que una leyenda: un hijo de la ciudad".

