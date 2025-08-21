Entre críticas y secretos: ¿Qué hay detrás de los rumores sobre Andrés Tovar y Maite Perroni?

Suscríbete a nuestros canales

Después de semanas de especulaciones en redes y medios de entretenimiento, Andrés Tovar decidió dirigirse al público a través de un comunicado publicado en X, el productor abordó los rumores que han circulado sobre su vida personal y la de Maite Perroni, dejando claro que no permitirá que se difundan afirmaciones sin fundamento.

El mensaje va dirigido a quienes emiten juicios basados en información falsa o incompleta.

"Quienes viven criticando no siempre entienden lo que significa trabajar con ética y pasión”.

Éxitos que hablan por sí mismos

Tovar mencionó la relevancia de Maite Perroni en la música y la actuación afirmando que aunque no ha lanzado nuevos temas recientemente, su música es escuchada en plataformas digitales, acumulando cifras que pocos artistas alcanzan. Por otro lado, sus proyectos televisivos y series en plataformas de streaming continúan en listas de contenido más visto a nivel global, a pesar de que hace varios años que no participa activamente en la actuación.

“Estamos en un momento de nuestras vidas en el que la prioridad es disfrutar la familia. La música y la actuación son parte de su legado, pero ser madre es lo que hoy llena nuestra vida de felicidad”, expresó Tovar.

Límites claros frente a los ataques

El productor también se dirigió a quienes han intentado generar conflictos, recordando la importancia de la salud mental y de cuidar a los seres queridos.

“No tiene sentido pelear por opiniones ajenas. Lo que se ve en televisión es ficción, no nuestra vida real”,

Sobre la polémica en torno a RBD, Tovar afirmó que Maite ama el proyecto y a sus fans, pero jamás se involucrará en algo que ponga en riesgo sus principios. “Los valores personales están por encima de cualquier oportunidad económica. No se trata de dinero, sino de integridad”, dijo con claridad.

Protección de la privacidad y respeto

Acerca de su historia personal y relaciones pasadas, Tovar aclaró que Maite nunca tuvo participación en su vida anterior y subrayó que la ley protege el derecho a vivir sin invasiones injustificadas.

"Nuestra privacidad no es negociable y estamos preparados para defenderla en cualquier circunstancia. El respeto a la intimidad de cada persona es fundamental”, concluyó.

