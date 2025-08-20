La noche que Ninel Conde nunca olvidará: lo que ocurrió tras la misteriosa invitación de "El Sol de México" en Acapulco 

Suscríbete a nuestros canales

Ninel Conde confesó luego de al menos 15 años, la experiencia que vivió como sacada de una telenovela mientras cenaba con una amiga cuando de pronto recibió una invitación de Luis Miguel, quien se encontraba en privado y la invitaba para que compartieran una copa.

“Yo dije: ¿quéee? Yo no lo conocía, pero mi amiga insistió: ‘es Luis Miguel, por Dios, no seas tonta’”, recordó Ninel hasta que Finalmente aceptó y terminó sentada al lado de “El Sol de México”, a quien describió como “guapísimo, un sol literal, con un bronceado divino”.

Del reservado al amanecer en su casa

La velada no acabó en el restaurante. El cantante la invitó a conocer su casa y, en particular, la discoteca privada donde bailaron y brindaron hasta las 5:30 de la mañana. Según Ninel, la experiencia fue inolvidable: “Era encantador, un tipazo, súper caballero”, incluso compartieron el día siguiente al sol.

El momento del límite

Aunque no se tiene claro lo que pasó en aquel acercamiento Ninel dejó claro que supo poner límites. Confesó que lo volvió a ver una vez más, pero al notar la presencia de otras mujeres en el círculo del cantante entre ellas, Rebeca de Alba, decidió alejarse.

“Yo soy mujer de que me disfruten a solas, no en grupo. Era Luis Miguel y un Don Juan, pero no acepté”, aseguró, dejando claro que la experiencia fue intensa, pero breve.

Pese a que no pasó de unas cuantas noches de convivencia, la actriz confesó que Luis Miguel es uno de los hombres más atractivos y caballerosos que ha conocido en su vida. Un recuerdo que, a pesar del tiempo, sigue despertando curiosidad y suspicacias sobre lo que realmente ocurrió en aquella inolvidable madrugada de Acapulco.

