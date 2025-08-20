Momento de tensión sobre el escenario: Katy Perry paralizada durante su gira “The Lifetimes Tour”

Suscríbete a nuestros canales

La cantante estadounidense Katy Perry, de 40 años, vivió un instante de verdadero sobresalto durante su más reciente presentación en Carolina del Norte, como parte de su gira “The Lifetimes Tour”. Lo que prometía ser un espectáculo visual impactante se transformó en un momento de preocupación tanto para el público como para el equipo de la artista.

Una sacudida inesperada

El incidente ocurrió mientras Perry se encontraba sobre una estructura metálica de estilo futurista, que la elevaba sobre el escenario. De manera repentina, la cantante quedó inmóvil por varios segundos, antes de poder continuar con su actuación, según reportó el portal Vulture.

Aunque no hay confirmación oficial sobre la causa exacta, las imágenes compartidas en redes muestran un movimiento involuntario de la artista que muchos interpretaron como una posible descarga eléctrica.

Percances previos en la gira

No es la primera vez que Perry enfrenta situaciones peligrosas sobre el escenario. En julio, en San Francisco, una estructura con forma de mariposa que la sobrevolaba sufrió un desajuste, generando un sobresalto entre el público. Los videos de aquel momento muestran a la cantante sujetándose con fuerza, mientras los asistentes contenían la respiración, evidenciando la magnitud de los riesgos durante estos shows.

Otros conciertos de la gira también han registrado percances menores, pero ninguno ha logrado interrumpir la energía y profesionalismo de la artista, que ha sabido mantener la compostura ante situaciones imprevistas.

La reacción de los fans

El clip del incidente en Carolina del Norte se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando reacciones de alarma y admiración. Muchos seguidores destacaron la capacidad de Perry para continuar con la presentación a pesar del inesperado sobresalto.

A pesar de los riesgos asociados a las estructuras complejas y al montaje de gran escala, Katy Perry sigue adelante con su gira, ofreciendo cada noche un espectáculo lleno de color, efectos y energía, recordando que incluso los momentos más pelirosos forman parte del show.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube