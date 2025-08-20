Tragedia en la música mexicana: las misteriosas circunstancias de la muerte de Ernesto Barajas, líder de Enigma Norteño

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música regional mexicana está de luto. Ernesto Barajas, vocalista y líder del grupo Enigma Norteño, fue asesinado a tiros la tarde del martes 19 de agosto en un estacionamiento de Zapopan, en Jalisco, dejando a sus seguidores y colegas en shock.

El artista, de 38 años, había alcanzado notoriedad tanto por su talento como por la polémica que rodeaba sus canciones de narcocorridos.

Su deceso fue confirmado por la oficina de management y booking, Tanto Líder, con un emotivo mensaje en Instagram:

“Descansa en paz Ernesto Barajas. Tu familia Tanto Líder siempre estaremos orgullosos de ti y te recordaremos como el gran artista y ser humano que fuiste. Que Dios te tenga en su santo amor”.

Un ataque que encendió alarmas

Otras dos personas resultaron heridas, según reportes de medios locales. De acuerdo con El Universal, Barajas había recibido amenazas previas vinculadas al crimen organizado. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya inició las investigaciones correspondientes, mientras que las autoridades locales aún no han dado detalles adicionales.

Una de las amenazas más conocidas ocurrió en 2023, cuando una narcomanta apareció en Rosarito, Baja California, presuntamente atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG) lo que provocó la cancelación de un show de Enigma Norteño.

Carrera marcada por éxito y controversia

Originario de Sinaloa, Barajas se destacó por sus narcocorridos que retrataban personajes del crimen organizado. Entre sus temas más populares se encuentran “Los Lujos el R”, “Quemándose un Gallito (El Rambo)”, “Chavo Félix”, “Mayito Gordo” y “Álbum JGL”.

En entrevista con Telemundo en 2025, Barajas defendió su música frente a la censura en varios estados de México:

"Para mí, una canción, un corrido, no tiene que ver con lo que está sucediendo en México… El público es el que canta y vive la música”.

