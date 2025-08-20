Guillermo Dávila plantea nuevo proyecto con su hijo Vasco: conozca aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Guillermo Dávila se prepara para un proyecto muy especial junto a su hijo Vasco, que se concretará en Perú, se trata de una colaboración el próximo el 6 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima. Esta presentación promete ser un momento emotivo y único, en el que ambos interpretarán canciones juntos, combinando el talento y la trayectoria del icónico cantante con la participación de su hijo.

Un encuentro musical entre generaciones

La colaboración surge de la admiración mutua y de la pasión compartida por la música. Dávila explicó que Vasco tiene sensibilidad musical, talento y carisma, cualidades que lo convierten en un compañero ideal para el escenario.

"Estoy muy orgulloso de verlo crecer como músico y poder compartir este momento con él. Estoy seguro de que juntos ofreceremos un espectáculo que los asistentes recordarán por mucho tiempo”, dijo el artista.

Para los seguidores del cantante, esta colaboración representa una oportunidad única de ver a padre e hijo interpretar canciones en vivo, fusionando la experiencia de Dávila con la frescura y el entusiasmo de Vasco. La expectativa ya se siente entre quienes siguen la carrera del ídolo venezolano y esperan disfrutar de un espectáculo lleno de emoción y talento.

Preparativos y repertorio

Aunque el repertorio completo se mantiene reservado, se sabe que incluirá canciones clásicas de Guillermo Dávila, adaptadas para interpretarse junto a Vasco, aunque también existe la expectativa de que Vasco lleve algún tema de su autoría, teniendo en cuenta que desde niño le gusta la musica.

