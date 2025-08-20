¿Alba Roversi vuelve a la actuación? Estos son sus futuros planes en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida actriz venezolana Alba Roversi causó sensaciones, expectativas y emociones a sus fans tras una reveladora entrevista con Román Lozinski, donde se refirió a los futuros planes de su vida, los motivos que la traen de regreso a Venezuela y el nuevo proyecto que promete encender la escena teatral caraqueña.

“Ya es hora de regresar”

Cuando el periodista le preguntó si pensaba establecerse de nuevo en el país, Roversi fue contundente: “La idea es ya establecerme aquí”, dijo con seguridad.

Aunque vive en Miami junto a su hijo Enrique José, su nuera Isa y su pequeño nieto Leo, de apenas dos años, la actriz confesó que nunca cortó sus raíces con Venezuela.

“Yo no quemé los barcos aquí. Tengo mis cositas, mis grandes afectos y amigos…”, aseguró con nostalgia.

Sobre sus planes futuros afirmó que está dispuesta a lo que sea, aunque ya tiene sus planes hará lo que le corresponda para continuar en su tierra natal: “Si toca hacer arepas, hallacas, actuar en monólogos y si no, pues repartir paquetes… lo que venga”, comentó entre risas, dejando ver que su decisión está tomada.

¡Confirmado! Su regreso a las tablas

Aunque muchos pensaban que se trataba solo de un plan personal, la actriz confirmó su regreso ala teatro con la obra “Monólogos de la Vagina”, un montaje de Eve Ensler que se llevará a cabo desde el Centro Cultural Chacao, con funciones el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, ambas a las 5:00 PM.

Roversi compartirá escenario con Marianella Salazar y Dora Mazzone, en una propuesta que da voz a relatos cargados de fuerza, feminidad y resiliencia. Las entradas oscilan entre $5, $10 y $15, disponibles en la Sala Teatro.

Entre nostalgia y confesiones

Más allá del presente, la actriz sorprendió con una anécdota inédita: su primer trabajo no fue en la televisión, sino como cartera en una compañía de correos de Venezuela.

“En los años 80 mi hermana y yo entramos en un plan para universitarios. A mí me tocó la ruta 38, en los apartamentos de Concresa y Parque Humboldt… eran 24 edificios con aquella mochila de cartas”, recordó entre risas.

Su pago en ese entonces fue de 1.200 bolívares mensuales, que para la época significaban “un realero”.

El regreso de Alba Roversi a Venezuela abre una serie de incógnitas, lo que está claro es que la actriz está decidida a reencontrarse con su país y no le teme a los nuevos comienzos.

